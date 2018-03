Vrane poražene na Anfieldu, Salah z novim zadetkom na lestvici ujel Kana

Nogometaši Liverpoola so se pred drugo tekmo osmine finala, v prvi so sredi Porta poskrbeli za petardo v domači mreži, na Anfieldu gostili četo pod vodstvom nekdanjega stratega redsov Rafalea Beniteza, ki je klub leta 2005 v slavnem carigrajskem finalu popeljal do naslova prvaka.

Jürgen Klopp se zaveda, da bo boja za najvišja mesta v angleškem prvenstvu še težak. (Foto: AP)

Ljubljenec domačega občinstva Jürgen Klopp se dobro zaveda, kako trd boj se bije za prva mesta v angleškem prvenstvu, zato je v napad tudi tokrat poslal sloviti trio, Roberta Firmina, Mohameda Salaha in Sadia Maneja. Prav eden izmed najbolj učinkovitih napadalnih trojcev na evropskih zelenicah se je izkazal že v začetku obračuna, vendar je Martin Dubravka z izjemno obrambo še pravočasno preprečil veselje Egipčana, ki je proti gostujočim vratom izstrelil močan strel.

Domači tudi v nadaljevanju niso popuščali, šele v 40. minuti pa se je njihov trud izplačal. Po podaji Alexa Oxlade-Chamberlaina se je pred vrati Dubravke znašel Salah, ki je hladnokrvno zatresel mrežo in vknjižil že svoj štiriindvajseti zadetek v Premier League s katerim se je na lestvici strelcev izenačil z Harryjem Kaneom. Izenačenje v podaljšku prvega polčasa bi si gostje lahko zagotovili po strelu Mohameda Daime, vendar pa je Loris Karius z izjemno obrambo upravičil svoje mesto v vratih kluba z Anfielda.

Mohamed Salah se je s 24 zadetki izenačil s Harryjem Kaneom. (Foto: AP)

Tudi drugi polčas se je začel po okusu gostiteljev, deset minut po prihodu iz slačilnice se je med strelce vpisal Mane, ki je premagal Dubravko z udarcem ob desni vratnici. Po dvojnem vodstvu domačih se je igra na zelenici umirila, pravih priložnosti pa vse do konca tekme ni bilo. Liverpool se je z novimi tremi točkami povzpel na drugo mesto v angleškem prvenstvu, če pa bo tam tudi ostal, bo odločilo gostovanje Manchester Uniteda pri Crystal Palaceu.

Tottenham po zaslugi Sona do novih treh točk

Spursi so na Wembleyju gostili Huddersfield in s tem strategu na klopi Tottenhama Mauriciu Pochettinu zagotovili že stoto zmago v angleškem prvenstvu. Obakrat se je med strelce vpisal Heung-Min Son, najprej v 27. minuti, ko je izkoristil natančno podajo Dele Allija in sam stekel proti gostujočemu vratarju ter potisnil žogo v mrežo. Vodstvo pa je še povišal v 54. minuti, ko je po predložku Harryja Kana z glavo zadel ob drugi vratnici.

Izidi 29. kroga Premier League:

Liverpool - Newcastle 2:0 (1:0)

Salah 40., Mane 55.

Tottenham - Huddersfield 2:0 (1:0)

Son 27., 54.



Burnley - Everton 2:1 (0:1)

Barnes 56., Wood 80.; Tosun 20.

Leicester - Bournemouth 1:1 (0:1)

Mahrez 97.; King 35./11-m

Southampton - Stoke City 0:0

Swansea - West Ham 4:1 (2:0)

Ki 8., van der Hoorn 32., King 48., J. Ayew 63./11-m; Antonio 79.

Watford - West Bromwich 1:0 (0:0)

Deeney 77.