Londonski derbi presenetljivo, a zasluženo Arsenalu

Alexis Sanchez je dosegel drugi gol na londonskem derbiju. (Foto: AP)

Nogometaši Arsenala so oba zadetka na londonskemu derbiju zabili že v prvem polčasu. Najprej je bil v 36. minuti prvega dela z glavo natančen nemški reprezentant Shkodran Mustafi. Branilec Arsenala se je, kot je kasneje pokazal počasni posnetek, brez kančka dvoma nahajal v nedovoljenem položaju, a stranski sodnik ni dvignil zastavice in varovanci domačega trenerja Arsena Wengerja so se lahko veselili vodstva. Že pet minut kasneje, pisala se je 41. minuta prvega polčasa, pa je v polno zadel še Čilenec Alexis Sanchez. Zanimivo, da je tudi pri tem zadetku "dišalo" na offside, in Arsenal je bil že po prvih 45 minutah na dobri poti, da si zagotovi skalp zagrizenega mestnega tekmeca iz severnega dela Londona. Topničarji so v nadaljevanju povsem prepustili pobudo nasprotniku, ki je ves čas (jalovo) napadal, a ni prišel niti do častnega zadetka, tokrat je bil v napadu strelsko povsem nerazpoložen v zadnjem obdobju izjemni Harry Kane, in Arsenal se je z zmago Tottenhamu na prvenstveni razpredelnici približal zgolj na točko.



Izid:

Arsenal - Tottenahm 2:0 (2:0)

Mustafi 36., Sanchez 41.