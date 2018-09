Lopetegui po težkem porazu Reala v Sevilli: Bili smo brez pravega žara

Andaluzijci so vprašanje o zmagovalcu odločili že v prvem polčasu, v katerem so povsem nadigrali neprepoznaven madridski Real. To je bil Real brez pravega žara, borbenosti in discipline v igri, kot je po tekmi priznal tudi strateg Madridčanov Julen Lopetegui.



"Že od uvodnega sodnikovega žvižga nismo bili pravi. In ko v tekmo ne vstopiš na ustrezni ravni, nastopijo težave," je uvodoma dejal razočarani trener 'belega baleta', ki je hkrati priznal, da je bila Sevilla tokrat precej boljši tekmec. "Ni kaj, zaslužili so si vse tri točke. Bili so boljši od nas, predvsem pa so pokazali precej več želje in borbenosti. Ta poraz je med drugim prišel tudi kot posledica številnih nesrečnih okoliščin, ne verjamem, da je šlo za slabo psihološko pripravo na tekmo," je Lopetegui odgovoril na vprašanje o ustrezni mentalni pripravljenosti svojega moštva.