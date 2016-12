Luis Enrique v predbožičnem intervjuju ni razkril, ali bo podaljšal pogodbo, a: 'Ali v Barceloni ali nikjer drugje'

Luis Enrique se očitno še ni odločil o svoji prihodnosti na klopi katalonskega giganta. (Foto: AP)

"Ne dvomim, da sem v najboljšem klubu na svetu, z najboljšimi nogometaši. In z družino tukaj. Zmagujem. Uživam," je uvodoma razložil trener katalonskega ponosa Luis Enrique. Ta sicer še ni razkril, ali namerava z Barcelono podaljšati svojo pogodbo. "Imam še dovolj časa, klub mi stoji ob strani in bližnjo prihodnost načrtujemo osredotočeni na sedanjost," je bil skrivnosten nekdanji španski reprezentant. Čeprav Enrique še ni razkril, ali bo podaljšal pogodbo ali ne, pa je povedal, da bo v vlogi trenerja v Barceloni ali pa nikjer drugje, kar pomeni, da obstaja zgolj možnost, da si bo vzel vsaj eno leto premora. "V tem poklicu je marsikaj neprijetnega, kar me veliko stane … Ima negativno plat in to moram v prihodnjih sezonah upoštevati," je opozoril trener Barcelone, s katero ima pogodbo do junija 2017. Za konec je obelodanil, kakšni so cilji blaugrane v koledarskem letu 2017. "Imamo prijeten cilj v ligi. V ligi zaostajamo za 'dve tekmi' oz. šest točk za vodilnim Real Madridom. In videli bomo, kako se bomo rešili, če smo sposobni spreobrniti ta položaj. To je nekaj, kar nas privlači. To je posebna ekipa, ekipa za velika cilje.''

Enrique pa je za konec vendarle opozoril navijače, da čeprav je lovorik veliko, te ne smejo biti samoumevne: "Čeprav redno osvajamo lovorike, je treba povedati, da je vedno težko priti do njih."