Lukaku opravil zdravniški pregled in že popihal na dušo vragov: Kdo bi rekel ne največjemu na svetu?

Paul Pogba in Romelu Lukaku na treningu v ZDA. (Foto: AP)

Romelu Lukaku je v prvih izjavah po uradni potrditvi dogovora za prestop med Manchester Unitedom in Evertonom dejal, da ni niti za hip razmišljal po tem, ko se mu je ponudila po njegovih ocenah "perfektna priložnost" za odhod na Old Trafford. 24-letni napadalec Evertona bo v kratkem podpisal pogodbo, osvajalci Lige Evropa pa bodo liverpoolskim modrim plačali 85 milijonov evrov za njihovega prvega strelca, ki ga je lovil tudi Chelsea. Londončani so Lukakuja pred leti tudi pripeljali na Otok, a jih je ob pomanjkanju priložnosti pod taktirko Joseja Mourinha zapustil. "To je klub, ki je lačen ponovne zmage v prvenstvu, lačen, da bi bil spet dominanten v svetu nogometa," je za ESPN, bojda že po opravljenem zdravniškem pregledu, povedal Lukaku. "Te vrste priložnosti sem si želel že kot otrok," je nadaljeval robustni Belgijec, ki je v zadnjih dneh skrbel za odmevne dogodke v Kaliforniji, kjer se je družil z najdražjim nogometašem na svetu, prav tako članom Uniteda Francozom Paulom Pogbajem. Skupaj sta trenirala, zaradi hrupa, ki sta ga povzročala z zabavo/zabavami, pa bo moral Lukaku bojda tudi na sodišče. A zdaj je to drugotnega pomena, v prvem planu je prestop, ki bi po poročanju BBC Sporta lahko vključeval do 20 milijonov evrov bonusov.

Chelsea je izenačil ponudbo Uniteda, a ni želel tako mastno plačati provizije njegovemu agentu Minu Raioli, kot so to storili rdeči vragi. Ti so v soboto oznanili, da so "presrečni", ker so dosegli dogovor glede odškodnine z Evertonom, ki ni uradno potrjena. "Ko so poklicali, mi ni bilo potrebno razmisliti dvakrat, zato sem res presrečen, da sem del zgodovine," je še povedal Lukaku, drugi najdražji nakup Uniteda v zgodovini. "Kdo bi rekel ne največjemu klubu na svetu? Najboljši stadion v Angliji, najboljši navijači. Mislim, to je perfektna priložnost," je kar vrelo iz belgijskega reprezentanta. "Vedno sem pravil, da sem si želel igrati v ekipi, ki se meri za vse trofeje, ki so na voljo. Mislim, da si želi Manchester United v tem trenutku biti dominantno moštvo, dominantna sila. Zdaj je čas za trdo delo, delati moram bolj trdo kot kdajkoli prej in pripravljen sem za to," je še dodal Lukaku.