Madridčani precej težje kot kaže rezultat prišli do pomembne zmage v Valenciji: Ronaldo dvakrat 'utišal' Mestallo

V derbiju 21. kroga španske La Lige sta se na nabito polni Mestalli pomerili moštvi domače Valencije in madridskega Reala, ki se je le nekaj dni pred zahtevnim prvenstvenim gostovanjem osramotil z izpadom iz pokalnega tekmovanja proti skromnemu Leganesu.





Cristiano Ronaldo in Marcelo sta s skupno tremi zadetki zaznamovala derbi 21. kroga španske La Lige proti Valenciji. (Foto: AP)

Varovanci francoskega stratega Zinedina Zidana so v srečanje vstopili precej bolj zbrano in motivirano, čeprav so nogometaši Valencije od uvodnega sodnikovega žvižga vse misli usmerili v pritisk proti nasprotnikovim vratom. V obdobju rahle prevlade in izvedenem kotu domačega moštva so gostje prišli do hitrega protinapada prek Cristiana Ronalda, nad katerim je bil pred zaključnim strelom storjen prekršek za najstrožjo kazen. Slednjo je brez prevelikega oklevanja v vodstvo 'galaktikov' z 1:0 pretvoril ravno 32-letni Portugalec, ki je svojo nalogo uspešno ponovil tudi 22 minut pozneje za povišanje vodstva svojega moštva na 2:0, kar je bil tudi izid prvega polčasa.



Pritisk Valencije le na kratko obrodil sadove

Domači so tudi v nadaljevanju stopnjevali pritisk, a številnih lepih priložnosti vse do 58. minute niso uspeli spremeniti v znižanje zaostanka. Takrat je po izvedenem kotu z desne strani z glavo natančno meril Mina, kar je vlilo novo upanje Valenciji za rezultatski priključek. Ko se je že zdelo, da bi madridska obramba lahko vnovič klonila, je na nasprotni strani v 84. minuti 'udarila' naveza Marcelo - Asensio.





Cristiano Ronaldo je dosegel dva zadetka za madridski Real. (Foto: AP)

Slednji je po dvojni kombinaciji lepo zaposlil levega bočnega branilca 'belega baleta', ki mu ni bilo težko premagati domačega čuvaja mreže Neta. V 88. minuti je Luko Modrića v osrčju Realove zvezne vrste zamenjal mlajši rojak Mateo Kovačić, ki je sodeloval pri četrtem in obenem zadnjem zadetku na srečanju. Večino dela sta na levi strani opravila Vazquez in Asensio, žoga je nato prišla na noge omenjenega Kovačića, ki je le podaljšal do Tonija Krossa, ta pa je z natančnim strelom z roba kazenskega prostora zadel levi spodnji kot domačih vrat.

Izidi 21. kroga Primere Division:

Villarreal ‒ Real Sociedad 4:2 (4:1)

Ruiz 5., Fornals 17., Bacca 20., Castillejo 34.; Llorente 24., Willian Jose 58.

Valencia ‒ Real Madrid 1:4 (0:2)

Ronaldo 16., 38./obe 11-m, Marcelo 84., Kroos 89.; Mina 58.

Malaga ‒ Girona 0:0

Deportivo La Coruna ‒ Levante 2:2