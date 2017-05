Mahrez vodstvu Leicestra sporočil: Čas je, da naredim nov korak v karieri

Kje bo kariero nadaljeval Riyad Mahrez? (Foto: AP)

Riyad Mahrez se je Leicester Cityju pridružil leta 2014, ko je za dobrih 400 tisoč evrov prestopil iz francoskega Le Havreja. V lanski sezoni je pod vodstvom Claudia Ranierja z lisjaki osvojil naslov v Premier League, sam pa je bil s strani nogometašev izbran za najboljšega igralca. Fantastične forme ni uspel ponoviti v letošnji sezoni, v kateri se je Leicester celo dalj časa boril za obstanek, na koncu pa sezono zaključil na 12. mestu. Večje uspehe je s soigralci uprizoril v elitni Ligi prvakov, v kateri so se uvrstili celo v četrtfinale, kjer je bil kasneje usoden madridski Atletico. To je bila izjemna pot Leicestra, ki je sicer prvič v zgodovini igral med evropsko klubsko elito. Mahrez je sicer že lansko poletje želel zapustiti stadion King Power, a se po sestanku z vodstvom kluba odločil, da bo še vztrajal eno sezono. Po ravnokar končani pa je sedaj sporočil, da potrebuje nov izziv v karieri, a hkrati dodal, da bo vsem, povezanim s klubom, ostal večno hvaležen. Kje bo 26-letni nadaljeval kariero, zaenkrat še ni znano, lansko poletje se je sicer veliko govorilo o Barceloni, sedaj pa se omenja tudi Arsenal in Monaco. Alžirec je sicer v letošnji sezoni na 48-ih tekmah v vseh tekmovanjih zabil 10 golov in prispeval še sedem asistenc.

"Zaradi velike ljubezni in spoštovanja do kluba, želim biti povsem iskren. Vodstvo kluba sem obvestil, da je čas, da storim nov korak v svoji karieri. Že lansko poletje sem imel temeljite pogovore z vodilnimi v klubu, s katerimi smo prišli do dogovora, da ostanem v klubu še eno sezono in jim pomagam v prehodnem obdobju po osvojitvi naslova in igranju v Ligi prvakov. Za menoj so štiri najboljše sezone v karieri. Izjemno sem ponosen, da sem bil del neverjetne zgodbe v klubu in da lahko rečem, da sem prvak Premier League. Odnos s klubom in navijači mi bo ostal v spominu do konca življenja. Resnično upam, da boste razumeli in spoštovali mojo odločitev," je v odprtem pismu svojo odločitev obrazložil Mahrez.