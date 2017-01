'Mali' nogometaši po zmagi nad Finci osvojili mednarodni turni na Poljskem

Slovenci se s Poljske vračajo neporaženi, dosegli so dve zmagi in enkrat igrali neodločeno.

Slovenska reprezentanca se z naslovom prvaka vrača domov. Na Poljskem se je izkazala. Zadnjo tekmo je odigrala brez Igorja Osredkarja, manjkal je tudi selektor Andrej Dobovičnik. Oba sta se predčasno vrnila v Slovenijo zavoljo promocijskih aktivnosti ob začetku odštevanja za Euro 2018, ki ga bo čez slabo leto gostila prav Slovenija. V Dobovičnikovi odsotnosti je moštvo vodil njegov pomočnik Matej Kavčič. Srečanje so boljše začeli Finci, ki so povedli v 5. minuti. Do konca polčasa je prevladovala Slovenija, ki je prek Denisa Totoškoviča ujela in prehitela Fince. Prav Totoškovič pa je bil tisti, ki je s tretjim golom na tekmi potrdil slovensko slavje.

"Bilo je zelo težko. Igrali smo brez kapetana Igorja Osredkarja. A so tudi ostali pokazali, da so kakovostni in da se lahko na njih računa. Vidi se, da je pri igralcih prisotne precej borbenosti in želje, saj so to tekme, ki so že izbirne za sestavo ekipe na Euru 2018. Z določenimi zadevami smo zadovoljni, take tekme pa služijo temu, da se vidi, kdo lahko in kdo še ne," je s Poljske sporočil pomočnik slovenskega selektorja Matej Kavčič.