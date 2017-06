Malta bo v Slovenijo prišla samozavestna: Otočani v Gradcu presenetili Ukrajino

Edini zadetek na tekmi je po izvajanju kota z glavo dosegel bočni branilec Zach Muscat. Ukrajinci so sicer prevladovali na areni Merkur v Gradcu, a ob 63-odstotni posesti žoge gola nasprotniku iz Sredozemlja niso uspeli zabiti. Na drugi strani so nogometaši Malte mrežo Ukrajine zatresli iz edinega strela v okvir vrat. Varovanci nekdanjega izvrstnega nogometaša Andrija Ševčenka so sicer v nasprotnikov okvir vrat sprožili petkrat, a sta bila vselej na mestu vratarja Andrew Hogg in Henry Bonello.

Malto sicer v soboto v Stožicah čaka tekma s slovensko izbrano vrsto. Prvo medsebojno tekmo kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2018 so sicer v gosteh z 1:0 dobili Slovenci, Malta pa prav veliko uspeha v preteklih letih na mednarodni sceni ni imela. Njena zadnja zmaga (pred današnjo z Ukrajino) sega v junij 2015, ko je na prijateljski tekmi premagala zasedbo Litve.

Izid:

Ukrajina – Malta 0:1 (0:1)

Muscat Z. 14.