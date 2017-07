Mamić nadaljuje s svojim šovom: 'Umaknite me s sojenja in nadaljujte z zasliševanjem prič'

Zdravko Mamić (Foto: Damjan Žibert)

Vesna Juaić je nekoliko spremenila svoje izjave, ki jih je povedala preiskovalnemu sodniku leta 2015. Tako kot Luka Modrić prejšnji mesec, je tudi Juaićeva povedala drugačno zgodbo, ko gre za sporni aneks Modrićeve pogodbe o razdelitvi zaslužka z Zdravkom Mamićem in Dinamom od morebitnega prehoda v drugi nogometni klub. Med preiskavo je povedala, da je bila kot računovodja seznanjena z aneksom pogodbe med julijem 2008 in julijem 2009, ko ni redno prihajal v službo v Dinamu, danes pa je vztrajala, da je sporni aneks videla že aprila 2008, ko ga je tudi vpisala v knjige. To naj bi se zgodilo preden so Modrića maja 2008 prodali v londonski klub Tottenham Hotspur za približno 21 milijonov evrov. Juaićeva je danes dejala, da se ne spomni, zakaj je drugače povedala preiskovalnem sodniku, je poročal Večernji list na svoji spletni strani. Ko je sodnik Krušlin danes zahteval dodatno pojasnilo od Juaćieve, je Mamić ugovarjal, češ da sodnik ne navaja izjav natančno, kot so bile povedane. Potem je dobil opomin in je eksplodiral ter je zapustil sejno sobo. Na to je sodnik sklenil, da Mamić ne sme več spremljati obravnave, navaja še zagrebški časnik. Tožilstvo trdi, da je bi bil aneks pogodbe o razdelitvi denarja narejen, ko je Modrić že igral v Londonu leta 2008, medtem ko je datum na dokumentu iz leta 2004. Tudi nogometaš madridskega Reala Modrić, je prejšnji mesec spremenil svoje pričevanje o spornem aneksu v primerjavi z izjavami pred preiskovalnim sodnikom. Tožilstvo je sprožilo preiskavo proti Modriću zaradi domnevno lažnega pričevanja. Mamić je sredi prejšnje obravnave odpoklical svoja odvetnika, danes pa se je pojavil v spremstvu novih odvetnikov. Ni pa spremenil svojega obnašanja na sojenju, na katerem je prvoobtoženec za finančne malverzacije in utaje davkov.

Tožilstvo bremeni Mamića, da je z bratom Zoranom Mamićem, nekdanjim glavnim direktorjem in članom uprave Dinama Damirjem Vrbanovićem in davkarjem Milanom Pernarjem zagrebški klub oškodoval za najmanj 15,3 milijona evrov, da ni plačal davkov in drugih prispevkov v višini skoraj 1,6 milijona evrov ter da je preko off-shore podjetij od leta 2004 iz Dinama povlekel več kot deset milijonov evrov in pol milijona funtov.