Mamić 'pet pred dvanajsto' odstavil Peteva, bo Dinamo (znova) prevzel Krunoslav Jurčić?

Zdravko Mamić je znan po tem, da zelo hitro 'odstreli' trenerje, če ne dosegajo dobrih rezultatov. (Foto: AP)

Ivail Petev ni več glavni trener Dinama od današnjega dne, potem ko sta z Dinamom soglasno prekinila pogodbo o sodelovanju, so kratko zapisali na spletni strani najbolj trofejnega hrvaškega nogometnega kluba. Predsednik kluba Mirko Barišić je potrdil, da bo začasno trenersko palico prevzel trener drugega moštva Dinama 42-letni Mario Cvitanović, ki je bil dolgoletni Dinamov igralec in trener podmladka, so poročali hrvaški mediji. Barišić je izrazil upanje, da Cvitanović ne bo zgolj prehodna rešitev. Medtem na Hrvaškem ugibajo, kdo bo novi trener Dinama. Prva ugibanja se nanašajo na znane obraze iz klubske igralske in trenerske zgodovine, kot sta Krunoslav Jurčić in Tomislav Ivković.

Čeprav je odločitev o zagrebški usodi Peteva sprejeta dva dni pred začetkom prve tekme v elitnem hrvaškem nogometnem prvenstvu v sezoni 2017/18, na Hrvaškem ocenjujejo, da je bila Mamićeva poteza pravočasna, češ da bi škoda bila še večja, če bi klub s Petevem začel kopičiti slabe rezultate v domačem prvenstvu, zlasti v odločilnih tekmah v kvalifikacijah za evropsko ligo. Bolgarski trener je Dinamo vodil na 35 tekmah, februarja letos pa je podaljšal pogodbo do leta 2020. Petev je imel zagotovljenih 250.000 evrov za vsako sezono, zagrebški klub bo, kot kaže, nekdanjemu trenerju izplačal 750.000 evrov.

Petev je na trenerski klopi oktobra lani zamenjal Dinamovo legendo Zlatka Kranjčarja, a igralci pod njegovim vodstvom niso uspeli doseči niti enega samega zadetka v skupini lige prvakov ali vsaj točko. Za nameček je Rijeka pobrala hrvaško nogometno prvenstvo in pokal, po enajstih zaporednih Dinamovih naslovih hrvaškega prvaka. Neuradno naj Petev ni bi več obvladoval moštva, ker se je sprl s polovico slačilnice, v njegovo škodo pa so šle tudi priprave v Sloveniji, na katerih Zdravko Mamić ni videl nobenih pozitivnih premikov v igri modrih.