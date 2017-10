Manchester City do pričakovane zmage nad Burnleyem, United razočaral, Chelseaju uspel preobrat

Varovanci Pepa Guardiole nadaljujejo z izjemnimi predstavami z začetka sezone. Po uspehu med tednom v elitni ligi prvakov proti Napoliju (2:1) je tokrat na Etihadu 'orožje' moral položiti tudi Burnley.



Mrežo gostov je v 30. minuti s sicer sporno dosojene enajstmetrovke zatresel argentinski napadalec v vrstah sinje-modrih Sergio Agüero, v nadaljevanju pa sta piko na i prepričljivi zmagi City-a z zadetkoma postavila Otamedni v 73. in Sane v 75. minuti. Mestni rival Manchester United je nepričakovano klonil v gosteh pri Huddersfield Townu, ki je tako vknjižil svojo tretjo zmago v sezoni. Že v prvem polčasu so domači dvakrat zatresli gostujočo mrežo. V zaključku akcij sta bila dovolj zbrana Mooy v 28. in Depoitre v 33. minuti. Moštvo Joseja Mourinha ni imelo svojega dne, veliko tehničnih napak in nepovezane igre je botrovalo prvemu porazu v sezoni. Končni izid 2:1 je z zadetkom v 78. minuti postavil Marcus Rashford.





Michy Batshuayi je izkoristil veliko napako v obrambi Watforda za izenačenje na 2:2, na koncu pa je z drugim zadetkom na srečanju postavil končni izid za zmago Chelseaja s 4:2. (Foto: AP)

Še bolj zanimivo je bilo na obračunu med Chelseajem in Watfordom. Nogometaši slednjega so vse do 71. minute držali vodstvo v svojih rokah, sta bila ob koncu prvega polčasa oziroma ob začetku drugega uspešna Doucoure in Pereyra, Londončane pa je v vodstvo z zadetkom v 12. minuti popeljal Pedro. Čeprav je imel Watford precej več od igre, sta večji napaki v ožji obrambi preobrnili potek srečanja. Najprej je, kot že rečeno, v 71. minuti na 2:2 izenačil Batshuayi, v 87. je varovance italijanskega stratega Conteja v vodstvo popeljal Azpilicueta, končnih 4:2 pa je z drugim zadetkom na Stamford Bridgu postavil izjemno razpoloženi Batshuayi.



Izidi:

Chelsea - Watford 4:2 (1:1)

Strelci: 1:0 - Pedro (12.), 1:1 - Doucoure (45.+2), 1:2 - Pereyra (49.), 2:2 - Batshuayi (71.), 3:2 - Azpilicueta (87.), 4:2 - Batshuayi (95.).



Huddersfield Town - Manchester United 2:1 (2:0)

Strelci: 1:0 - Mooy (28.), 2:0 - Depoitre (33.), 2:1 - Rashford (78.).



Manchester City - Burnley 3:0 (1:0)

Strelci: 1:0 - Agüero (30. - 11m), 2:0 - Otamendi (73.), 3:0 - Sane (76.).