Manchester City kraljuje Evropi, Real Madrid in Barcelona padla s prestola

Enajsti krog angleške Premier League je postregel s kar dvema nogometnima poslasticama, na prvi je Chelsea na domači zelenici ugnal Manchester United, mestni tekmec rdečih vragov pa je s tremi zadetki ugnal Arsenal. Sinje-modri z visoko prednostjo osmih točk tako kraljujejo na angleški lestvici, za kar bi bila lahko zaslužna tudi visoko ocenjena vrednost kluba.

Klub Pepa Guardiole je ocenjen na kar 1,196 milijonov evrov. (Foto: AP)

Manchester City se je namreč uvrstil na sam vrh lestvice najbolj vrednih klubov v evropskih ligah, najdragocenejši biser kluba s stadiona Etihad pa naj bi bil prav strelec prvega zadetka na zadnji tekmi proti Arsenalu Kevin de Bruyne. Vrednost belgijskega vezista so tako ocenili na 145 milijonov evrov, City pa na vrtoglavih 1,196 milijonov evrov.

Drugo mesto je pripadlo še enemu angleškemu prvoligašu in sicer trenutno tretje uvrščenemu Tottenhamu, Harry Kane je ocenjen na kar 186 milijonov evrov, katalonski velikan Barcelona pa je pristal na tretjem mestu. Vrednost Kataloncev znaša 1,130 milijonov evrov, najvrednejši igralec pa je, po mnenju skupine raziskovalcev specializirane v statistične nogometne analize CIES Football Observatory, s 134 milijoni evrov postal Luis Suarez.

Luis Suarez, vrednost: 134 milijonov evrov. (Foto: AP)

Na četrto in peto mesto sta se uvrstila Chelsea s 1,044 milijoni evrov in Manchester United (919 milijonov evrov), v slednjih dveh pa na vrhu kraljujeta Eden Hazard in Romelu Lukaku. Kluba, ki sta nekdaj krojila vrh lestvice, sta v zadnjem času nekoliko zaprla svoji denarnici in se posvetila vzgoji mladih igralcev. Deseterico zaokrožujejo Real Madrid, Liverpool, PSG, Atletico Madrid in Juventus, medtem ko se je bavarski stoj Bayern iz Münchna znašel na trinajstem mestu.

Lestvica najvrednejših klubov po raziskavi CIES Football Observatory:

1. Manchester City - 1,196 milijarda evrov (Kevin de Bruyne - 145 milijonov €)

2. Tottenham - 1,173 mrd evrov (Harry Kane - 186 milijonov €)

3. Barcelona - 1,130 mrd evrov (Luis Suarez - 134 milijonov €)

4. Chelsea - 1,044 mrd evrov (Eden Hazard - 121 milijonov €)

5. Manchester United - 919 milijonov evrov (Romelu Lukaku - 165 milijonov €)

6. Real Madrid - 903 mio evrov (Cristiano Ronaldo - 96 milijonov €)

7. Liverpool - 901 mio evrov (Mohammed Salah - 101 milijonov €)

8. PSG - 864 mio evrov (Neymar - 218 milijonov €)

9. Atletico Madrid - 800 mio evrov (Antoine Griezmann - 147 milijonov €)

10. Juventus - 743 mio evrov (Paulo Dybala - 166 milijonov €)