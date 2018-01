City potrdil Jesusovo poškodbo kolenskih vezi, a Brazilec miri navijače: 'Ni tako hudo'

Težave so se začele kar kopičiti v taboru Cityja: Guardiola priznava, da ne ve, kdaj bo lahko spet računal na španskega napadalnega vezista Davida Silvo, ki bo za nedoločen čas odsoten zaradi zasebnih zadev. "Njegovo zasebno življenje je vedno pomembnejše od česarkoli. Vrnil se bo, ko bo pripravljen," je o reprezentantu, ki je v prvi polovici sezone nizal izvrstne predstave, povedal Guardiola.

Tekma s Crystal Palacom je prinesla prvi remi po 18 zaporednih ligaških zmagah (0:0), poleg dveh točk pa so v Londonu člani Manchester Cityja "pustili" tudi napadalca Gabriela Jesusa in napadalnega vezista Kevina De Bruyneja. Medtem, ko naj bi se Belgijec hitro vrnil na zelenice, je bila poškodba Jesusa veliko hujša. Igrišče je prvi napadalec sinje modrih, ki je to vlogo prevzel iz rok in nog Sergia Agüera, zapuščal v solzah in trener Josep Guardiola se je lahko bal najhujšega. Katalonec je takoj po tekmi ocenjeval, da bi lahko šlo za poškodbo, ki bi Jesusa z igrišč zadržala "mesec ali dva", toda v klubu so želeli počakati na podrobnejše preiskave, preden bodo Južnoameričanu postavili rok za povratek.

Jesus (na fotografiji) je v solzah zapustil Selhurst Park. (Foto: AP)

Jesus se je zdaj oglasil na Instagramu, kjer je zapisal, da "ni tako hudo", torej da ne bo potreboval operacije, s katero bi se verjetno moral posloviti od lepega kosa drugega dela sezone. To se mu je sicer pripetilo že v minulem letu.

"Danes sem prestal pregled levega kolena, kjer so mi diagnosticirali manjšo poškodbo medialnega kolateralnega ligamenta! Hvala Bogu, da ni tako hudo in mi ne bo treba prestati kakršnegakoli operativnega posega. Obljubim, da se bom vrnil takoj, ko bo to mogoče! Hvala vsem navijačem za podporo in pozitivne misli! Srečno novo leto! 2018 bo moje leto!" je zapisal Jesus, ki ga Guardiola označuje kot enega ključnih za igro ekipe, s katero je tako suvereno povedel na vrhu lestvice Premier League.

Na operacijo v Barcelono, informacij glede De Bruyneja še ni

Klub je v izjavi potrdil, da gre za poškodbo kolenskih vezi, sinje modri pa so napovedali dodatne preiskave v naslednjih dneh ter Brazilcu zaželeli hitro okrevanje. 20-letnik je stadion Selhurst Park zapustil na berglah, pregled pa naj bi opravil pri dolgoletnem zdravniku Barcelone dr. Ramonu Cugatu, ki mu je v minuli sezoni zdravil zlomljeno stopalnico. V začetku sezone je Cugata obiskal tudi Cityjev bočni branilec Benjamin Mendy, ki si je huje poškodoval kolenske vezi in je že več mesecev na stranskem tiru.

Glede poškodbe De Bruyneja uradnih informacij še ni, čeprav so ga z igrišča v zadnjih minutah odnesli na nosilih in mu tudi imobilizirali desno nogo. Se pa je na kasnejših amaterskih videoposnetkih s tribune dalo razbrati, da je Belgijec v slačilnico odšel šepajoč, a s pomočjo klubskih fizioterapevtov oziroma zdravnikov, zato je praktično nemogoče, da bi nastopil že na naslednji tekmi z Watfordom. Ker gre že za četrto tekmo v zadnjih enajstih dneh, je Guardiola podobno kot njegovi kolegi ostro okrcal Angleško nogometno zvezo (FA).

"Vprašajte FA. Gre za tradicijo, zato se moram prilagoditi," je angleškim časopisom povedal Guardiola. "V minuli sezoni smo igrali na Anfieldu in izgubili, dva dni kasneje smo igrali doma z Burnleyjem, igrali smo 65 minut z desetimi možmi proti enajstim. Tako je. Če mi pravite, da je to tehnično in telesno dobro za igralce ... Ne, to je katastrofa. Toda prvenstvo je prvenstvo. Odločijo se, da za božič storijo to, seveda pa se bomo prilagodili. Včasih imaš tri dni za regeneracijo, včasih štiri, včasih dva, pri vseh je enako. V minuli sezoni smo imeli manj časa za regeneracijo kot ga imamo v tej sezoni. Lahko podam svoje mnenje, toda ali verjamete, da bom odgovorne prisili v kakšne spremembe? Ni nikakršnih možnosti."