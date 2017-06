Manchester City predstavil drago okrepitev, vratarja Edersona: Sanjal sem, da bi kdaj zaigral v angleškem nogometu

"Vedno sem sanjal, da bi enkrat zaigral v angleškem nogometu, in zdaj so se te moje otroške sanje uresničile. Manchester City je velik klub, angleška liga je fantastična, tukaj so čudoviti navijači in seveda igrajo v Angliji izjemen nogomet," je še doda vzhičen Ederson.

Odškodnina za prestop iz Benfice, kjer bil Brazilec zadnji dve sezoni, bo znašala 40 milijonov evrov, pogodbo pa bodo predstavniki Cityja z novim prvim vratarjem uradno podpisali 1. julija z začetkom poletnega prestopnega roka. Odškodnina za 23-letnega Edersona bo druga najvišja v zgodovini nogometa izplačana za usluge vratarja. Doslej je za vratarja največjo odškodnino plačal Juventus, ki je za transfer Gianluigija Buffona iz Parme leta 2001 plačal 50 milijonov evrov. Ederson bo po poročanju angleških medijev podpisal šestletno pogodbo.

Odškodnina za Edersona pa ne bo največja, ki jo bo City izplačal letos. Za portugalskega vezista Bernarda Silvo bo City aktualnemu francoskemu prvaku Monacu izplačal 49 milijonov evrov. Na izhodnih vratih Cityja, ki je sezono premier league končal na tretjem mestu, s 15 točkami manj od prvaka Chelsea, pa so Willy Caballero, Pablo Zabaleta, Bacary Sagna, Gael Clichy in Jesus Navas.

Prestop Edersona v Manchester City se je sicer nekoliko zavlekel zaradi dogovarjanja z vsemi lastniki njegovih oglaševalskih pravic. V skladu z dogovorom bo njegov prvi portugalski klub Rio Ave prejel 30 odstotkov, agencija Gestifute, ki jo vodi superagent Jorge Mendes, pa bo pobrala 20 odstotkov od vrednosti posla.