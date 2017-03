Manchester City zaradi neprimernega obnašanja nogometašev ob 40 tisoč evrov

Zaradi neprimernega obnašanja nogometašev in protesta na tekmi proti Liverpoolu 19. marca na tekmi Premier lige je FA klub kaznovala s 35.000 funti (dobrih 40 tisoč evrov). Njihova ekipa je protestirala proti sodniški odločitvi, ki je Liverpoolu dodelila enajstmetrovko, City pa je zmoto priznal. Tekma se je končala z neodločenim izidom 1:1, omenjeno enajstmetrovko pa je zadel James Milner in Liverpoolu takrat priboril vodstvo, City pa je do konca tekme uspel izenačiti.

(Foto: AP)