Unitedov bunker zdržal tudi Fellainijev kolaps, v bitki za Manchester na koncu največ izgubil Liverpool

Ne gol, za potezo tekme je posrkbel Fellaini, ki je v 84. minuti z glavo udaril Agüera in si prislužil predčasno pot pod prho. (Foto: AP)

Pred velikim manchestrskim obračunom je bilo "na kocki" veliko več, kot zgolj lokalni ponos. Tako City kot United se namreč v letošnji sezoni krčevito borita za mesta, ki v prihodnji sezoni prinašajo igranje v elitni Ligi prvakov. Pred obračunom je bil v nekoliko boljšem položaju sinjemodri del Manchestra, saj so varovanci Pepa Guardiole zasedali četrto mesto, ki še kot zadnje prinaša vozovnico za Ligo prvakov. Toda United je zaostajal zgolj za točko in varovanci Joseja Mourinha so se zavedali pomembnosti obračuna. Sicer je šlo za zaostalo tekmo 26. kroga. Je pa bilo pred obračunom jasno, da bo City v letošnji sezoni ostal brez lovorike, medtem ko je United že osvojil angleški ligaški pokal, v igri za končno slavje pa je tudi v Ligi Evropa, kjer jih v polfinalu čakata dve tekmi s špansko Celto. Guardiola je sicer na zelenico od prve minute poslal zelo napadalno moštvo, v katerem je največjo nevarnost predstavljal Sergio Kun Agüero, ki je zabil na zadnjih petih ligaških tekmah. Na drugi strani je Mourinho ostal brez Zlatana Ibrahimovića in je tako v napadu znova stavil na mladost in hitrost v obliki Marcusa Rashforda in Anthonyja Martiala. Rdeči vragi so sicer pred obračunom z mestnim tekmecem nanizali 23. tekem dolg niz neporaženosti, katerega pa so domačini želeli na vsak način prekiniti. To je sicer bil tretji medsebojni obračun v letošnji sezoni, v 4. krogu Premier League je City na Old Traffordu slavil z 2:1, na isti zelenici pa so se zmage v ligaškem pokalu veselili rdeči vragi (1:0).

Po dokaj živahnem začetku srečanja, so do res prave priložnosti prvi prišli domačini. Kevin De Bruyne je na desni strani gostujočega kazenskega prostora izkoristil neodločnost Mattea Darmiana in poslal oster predložek v petmetrski prostor, kjer je obrambi rdečih ušel Agüreo in takoj sprožil, a iz neposredne bližine uspel zadeti zgolj levo vratnico Davida De Gee. V 21. minuti je De Bruyne poskrbel še za prvi strel v okvir vrat, a njegov poskus z roba kazenskega prostora ni povzročal težav Špancu v vratih Uniteda. Štiri minute kasneje pa se je prva priložnost ponudila tudi gostom. Martial je prodrl po levi, poslal predložek pred gol, kjer pa ni bilo nikogar iz med njegovih soigralcev. A domači vratar Claudio Bravo se je vseeno odločil za izbijanje in storil to izjemno slabo, saj je žogo izbil naravnost na noge Henrikha Mkhitarjana, ki pa je nato ustrelil naravnost v Brava, ki se je malce oddolžil za napako nekaj sekund prej. City je bil podjetnejši in imel bistveno več časa žogo v svoji posesti. Do naslednje priložnosti so prišli po pol ure igre, ko je Yaya Toure krasno pobegnil skozi sredino Unitedove vezne linije, odložil žogo Agüeru, ki je močno sprožil z roba kazenskega prostora, a se je tokrat izkazal De Gea, ki je žogo s panterskim skokom ujel in ne zgolj odbil. Argentinski napadalec je nekaj trenutkov za tem znova prišel do strela, a tokrat poslal žogo visoko čez gol gostov. Domačini so postajali vse bolj nevarni, gosti pa so na svojo priložnost čakali iz protinapadov. Za sinjemodre sta lepi priložnosti v prvem polčasu zapravila še Aleksander Kolarov in Raheem Sterling. Še lepšo pa so v zadnji minuti zapravili rdeči vragi. Rashford je z leve strani poslal izjemen predložek v osrčje domačega kazenskega prostora, kjer je našel povsem samega Anderja Herrero, ki pa je z glavo zgrešil gol Brava, ki bi verjetno imel veliko dela s tem strelom. Tako se je prvi polčas končal z izidom 0:0, največ govora v prvem polčasu pa je bilo zagotovo okoli glavnega sodnika Martina Atkinsona, ki je na trenutke puščal zelo grobo igro in v nejevoljo spravljal oba tabora.

Mourinho je z obrambno taktiko prišel do velike točke na Etihadu. (Foto: AP)

Za drugih petinštirideset minut sta oba stratega na zelenico stadiona Etihad poslal enaki enajsterici, ki sta tekmo tudi začeli. Prva priložnost pa se je v drugi minuti nadaljevanja ponudila domačinov. Sterling je lepo premešal Unitedovo obrambo, a nato zelo slabo sprožil proti golu in De Gea je žogo brez težav zadržal. Kmalu za tem je sprožil še Agüreo, a tudi on "premlačno" in ostalo je pri 0:0. Domačini so tudi v uvodnih minutah nadaljevanja močno prevladovali v posesti žogo (72 - 28), a gola jim še naprej ni uspelo zatresti. Blizu je bil v 58. minuti De Bruyne, a tudi tokrat ni uspel Belgijec premagati vselej pozornega De Gee. Po 75-ih minutah je na semaforju še naprej pisalo 0:0, City je napadal, a ker na postavljeno obrambo ni šlo drugače, so domačini poskušali s streli od daleč, ki pa niso bili nevarni. Na drugi strani je bil United v drugem polčasu povsem nenevaren in je redkokdaj prišel sploh na nasprotnikovo polovico, kaj šele, da bi ogrozil domačega čuvaja mreže Brava. In čilenski vratar se je pri enem redkih posredovanj v 77. minuti kar poškodoval in tako je bil Guardiola prisiljen, da v gol pošlje Willyja Caballera. V 84. minuti pa je veliko neumnost storil Maroune Fellaini. Najprej je prekinil napad Cityja, ko je podrl Agüera in sodnik Atkinson mu je pokazal rumeni karton. Nekaj trenutkov za tem, pa je znova na tla zrušil Agüera in sodnik mu ne bi pokazal kartona, če ne bi Fellaini povsem izgubil živce, ko mu je prišel Agüero nekaj prišepniti. Belgijec pa je burno odreagial in Argentinca udaril z glavo, ter si prislužil direktni rdeči karton. Zanimivo, do takrat Atkinson ni pokazal niti enega samega kartona. Na začetku šestminutnega sodniškega dodatka so domačini sicer uspeli zatresti mrežo De Gee, a je bil rezervist Gabriel Jesus v trenutku Agüerove podaje v prepovedanem položaju. Brazilec se je sicer v moštvo Cityja vrnil predčasno, potem ko so mu zaradi zloma koščice v stopalu že napovedali konec sezone. Do konca srečanja se rezultat ni več spremenil in Manchestrska velikana sta si razdelila točki v bitki za Ligo prvakov. Obe moštvi sta se tako tretjemu Liverpoolu še bolj približali. Redsi imajo 66 točk, City jih ima sedaj 65, United pa 64. A pozor obe ekipi imata še odigrano tekmo manj in bi v primeru zmage na zaostalih tekmah prehiteli Liverpool in ga izrinili iz mest, ki vodijo v Ligo prvakov. Rdeči vragi pa so z remijem še 24. zaporedno prvenstveno tekmo ostali neporaženi in so s tem izenačili klubski rekord iz sezone 2010/11.

Izid:

Man. City - Man. United 0:0 (0:0)

RK: Fellaini 84.

Postavi:

Manchester City: Bravo (Caballero/79.), Zabaleta, Kompany, Otamendi, Kolarov, Fernandinho, Toure, Sterling (Gabriel/86.), De Bruyne, Sane (Navas/80.), Agüero

Manchester United: De Gea, Valencia, Bailly, Blind, Darmian, Herrera, Carrick, Fellaini, Mkhitarjan (Fosu-Mensah/85.), Rashford (Young/90.), Martial (Lingard/80.)