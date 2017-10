Maradoni ni bilo vseeno, ker je moral podeliti nagrado Ronaldu in ne Messiju: Ranilo me je v dušo

Že drugič zapored je nagrado The Best, ki jo ravno toliko časa podeljuje Mednarodna nogometna zveza (Fifa), osvojil zvezdnik madridskega Reala Cristiano Ronaldo. Portugalec je po zaslugi izvrstnega zaključka minule sezone ugnal nekdanja soigralca pri Barceloni, Argentinca Lionela Messija in Neymarja, ki se je poleti preselil v Paris Saint-Germain. Glavno nagrado večera je v Londonu skupaj z Ronaldom, upokojenim brazilskim napadalcem, podelil Diego Armando Maradona, ki ni skrival razočaranja nad razpletom glasovanja.

Maradona in Ronaldo. Legendi na sosednjih sedežih v Londonu. (Foto: AP)

"To, da sem nagrado podelil Ronaldu in da je nisem mogel dati Messiju, me je ranilo v dušo," je Maradona po podelitvi povedal za TyC Sports. Messija je Maradona v kratki trenerski karieri vodil med letoma 2008 in 2010, ko je bil selektor Argentine, je pa velikan svetovnega nogometa spet zanikal, da naj bi v odnosu s svojim nesojenim naslednikom škripalo. Mnogi v Argentini, tudi Maradona, so Messija v preteklosti kritizirali, ker naj bi mu v dresu državne reprezentance manjkalo vodstvenih sposobnosti. Argentina je z Messijem, zdaj tudi v vlogi kapetana, izgubila finale SP 2014 z Nemčijo, nato pa še finalni tekmi s Čilom na dveh zaporednih izvedbah Cope Americe.

Maradona pravi, da je bil razočaran, ker ga Messi letos poleti ni povabil na poroko, sta pa se tokrat v Londonu še posebej toplo pozdravila. "Srečanje z Messijem je bilo fantastično. Govoril sem z njim, ljubezen in naklonjenost sta takšna kot vedno," je argentinski televiziji še povedal Maradona. "Kaj lahko ga čaka še dolga kariera," še pravi Maradona, ki je lahko od blizu spremljal izjemno predstavo Messija v zaključku kvalifikacij za SP 2018. V Rusijo je 30-letni nogometaš svojo reprezentanco popeljal s hat-trickom na ključni tekmi v Ekvadorju (3:1).