Maradona: Kdo je zmagal največkrat od vseh argentinskih selektorjev? Vrnite me na klop!

"Besen sem, ker gre tudi za naš ugled v svetu, ampak mladih igralcev ne smemo kriviti. Želim se vrniti!!!" je zapisal "zlati deček" na svojem Instagramu. Diego Armando Maradona je svojo izjavo še podkrepil, saj je ob sporočilo prilepil lestvico vseh argentinskih selektorjev od leta 1978, ko je Argentina osvojila svetovni naslov. In seveda, le kdo je na prvem mestu te lestvice? Maradona, ki je reprezentanco vodil med letoma 2008 in 2010, in je v tem času osvojil 75 odstotkov tekem. "Kdo je zmagal največkrat?? ... Skupaj potegnimo zaključek," je sklenil nekdanji nogometni zvezdnik, ki je zdaj trener neke drugoligaške ekipe v Združenih arabskih emiratih. Argentina, ki je igrala brez prvega zvezdnika Lionela Messija, ta jo je lastnoročno popeljal na mundial, je vodila z 2:0, vendar pa je nato v ruskem Krasnodarju v drugem polčasu izgubila proti Nigeriji, ki je dosegla štiri gole.

Ko je bil prvi zvezdnik svetovnega nogometa Messi v ekipi, so Argentinci v soboto prav tako v okviru priprav na SP premagali gostiteljico Rusijo z 1:0.