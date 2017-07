Marca prepričana, da bo Neymar zapustil Barco, vodstvo katalonskega ponosa pa to še naprej odločno zanika

Lionel Messi in Neymar. Kot pišejo številnim mediji, je Neymar prepričan, da igranje z najboljšim na svetu "duši" njegov razvoj ... (Foto: AP)

Na vprašanja novinarjev, ali bo Brazilec Neymar še naprej član Blaugrane, je odgovoril, da je v to prepričan "dvestoodstotno". V Španiji v zadnjih dneh poročajo, da želi PSG v svoje vrste zvabiti 25-letnika, potem ko jim je uspelo podpisati pogodbo z njegovim reprezentančnim kolegom Danijem Alvesom. Katalonski dnevnik Sport piše, da si Francozi želijo z Brazilcem podpisati sodelovanje še to poletje. V klubu namreč želijo izkoristiti zvezdnikovo željo po tem, da bi stopil iz sence sedanjega soigralca Lionela Messija in mu ponuditi vodilno vlogo v ekipi. "V ozadju Neymarjeve nejevolje je konstantna skrb glede njegove vloge v moštvu in želja po tem, da postane vodilni igralec. Vendar je treba vedeti, da je to nekaj, kar si pridobiš postopoma," še dodaja Sport.

Po pisanju Marce naj bi bili Barceloni pripravljeni plačati do 222 milijonov evrov, Neymarju pa ponuditi petletno pogodbo, na podlagi katere bi Brazilec prejemal 30 milijonov evrov na sezono.