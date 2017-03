MARCA: Pri Realu naslednjo sezono še en 'galaktik', Zidane si želi Hazarda

Hazard je po izjemno slabi sezoni v prvih mesecih pod taktirko Antonia Conteja spet zaigral v izvrstni formi. (Foto: AP)

Predsednik Reala Florentino Perez je na mizo že dobil ime morebitne zvezdniške okrepitve za novo sezono. Izbor trenerja članskega moštva je belgijski krilni napadalec Eden Hazard, ki ga je Zidane svojemu klubu priporočil že davnega leta 2012. Takrat je bil še daleč od trenerskega stolčka moštva, v majici katerega je kot vezist dal nekaj najboljših let svoje kariere. Dnevnik MARCA se spominja, da je pred petimi leti Zidane, takrat še v vlogi svetovalca, Perezu svetoval nakup talentiranega Belgijca, ki je navduševal v francoski Ligue 1 v vrstah Lilla. Toda v boju za njegov podpis je zmagal Chelsea, pet let kasneje pa naj bi Zidane vodil nov "napad" na belgijskega asa, poročajo španski kolegi. "Zidane si želi Belgijca in to ve tudi Florentino Perez, ki se dokončno še ni odločil o galaktičnem imenu, ki ga bo pripeljal v poletnem prestopnem roku. V igri je več imen, a ve se, da je favorit trenerja Belgijec in igra v Chelseaju," so zapisali novinarji MARCE. Belgijski zvezdnik je še pred enim letom dejal, da ne želi niti slišati za odhod s Stamford Bridgea, po odhodu Joseja Mourinha je v tej sezoni, ki bo za Chelsea očitno šampionska, spet zaigral na najvišji ravni, po zaslugi katere je bil pred dvema sezonama okronan za najboljšega posameznika Premier League.

V zadnjih sezonah se je poleg Real Madrida omenjal tudi Paris Saint-Germain, a zdi se, da se Hazard obrača dlje proti jugu. MARCA dodaja, da se že uči špansko, pripravljen je tudi sprejeti primerno ponudbo. "Informacije o osebnostnem značaju, s katerimi razpolaga Real Madrid, ne bi mogle biti boljše. Hazard je zelo blizu španskemu sektorju igralcev pri Chelseaju, pokazal pa je svojo popolno predanost znotraj ekipe. To je še en plus zanj, saj je to ena od Zidanovih maksim za katero koli okrepitev. Chelsea se poleg tega zanima tudi za igralce Real Madrida, Jamesa (Rodrigueza) in (Alvara) Morato, še posebej za Kolumbijca, ki so ga snubili že v zimskem prestopnem roku. Poleg tega Chelsea spremlja tudi (Thibauta) Courtoisa, zato se zdi, da sta obe moštvi obsojeni dogovarjati s Hazardom v središču," poročajo Madridčani. Belgijca na Chelsea veže pogodba do leta 2020 in konkretna plača (10 milijonov evrov neto na sezono), kakršne v Madridu najverjetneje ne bo dobil. Všijo imata na Bernabeuu trenutno zgolj Cristiano Ronaldo in Gareth Bale.