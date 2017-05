Marcelino po Villarrealu k velikim sosedom netopirjem

V karieri je Marcelino že vodil Sporting Gijon, Recreativo, Racing Santander , Real Zaragozo, Sevillo in nazadnje Villarreal. (Foto: AP)

Valencia je od leta 2014 zamenjala številne trenerje, med drugim so delo pri netopirjih izgubili Portugalec Nuno Espirito Santo, Italijan Cesare Prandelli, Anglež Gary Neville in Španec Pako Ayestaran. Trenutno je šef stroke njegov rojak Salvador Gonzalez "Voro", ki je v zadnjih dveh letih in pol že tretjič zasedel ta položaj kot dežurni "gasilec". Netopirji so rešitev našli v Marcelinu, ki je še avgusta vodil največje lokalne tekmece iz Villarreala. Valencia se je v tej sezoni nekaj časa spogledovala celo z izpadom iz Primere Division, kjer pa si je obstanek z boljšo formo v drugem delu sezone že zagotovila in je trenutno na 13. mestu s 43 točkami.