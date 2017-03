Marcelo besen po novem spodrsljaju Reala: 'Spet moram jaz pojasnjevati ... Bale? Dovolj je star!'

Sergio Ramos nemočno spremlja slavje gostov s Kanarskih otokov. (Foto: AP)

Bale je za klubsko televizijo Real Madrid TV po obračunu z Las Palmasom ocenil, da si ni zaslužil izključitve po dvoboju z Viero. "Ne verjamem, da je bilo to vredno rdečega kartona," je po šele drugi izključitvi v profesionalni karieri povedal valižanski zvezdnik. "Rumeni karton sem dobil zaradi prekrška, nato sem bil odrinjen, jaz pa sem ga nato le odrinil nazaj. Rad bi se opravičil ekipi in navijačev. Upam, da se bom česa naučil iz svoje napake."

Namestnik Realovega kapetana Sergia Ramosa, brazilski branilec Marcelo, je po remiju na sredini večerni tekmi z Las Palmasom dejal, da je po njegovem mnenju Gareth Bale "dovolj star", da ve, da ni ravnal prav, potem ko je Valižan s hitro izključitvijo v drugem polčasu pokvaril načrte belega baleta v lovu za prvim mestom v Primeri Division. Las Palmas je na stadionu Santiaga Bernabeua iztržil remi (3:3), ki je omogočil Barceloni, da je z odigrano tekmo več prevzela vodstvo na vrhu lestvice iz rok neprepričljivih evropskih prvakov. Ti so v drugem polčasu ob izidu 1:1 ostali brez Bala, ki je grdo obrcal Jonathana Viero in ga nato še odrinil ter v nekaj sekundah dobil dva rumena kartona. Real se je nato z dvema goloma Cristiana Ronalda v zaključku obračuna sicer vnovič uspel dramatično vrniti in uiti porazu, a je bilo nezadovoljstvo med igralci in na tribunah zelo očitno. Tudi sicer umirjeni sogovornik Marcelo je po tekmi malce izgubil živce ob vprašanjih medijev, za Movistar+ pa je odgovoril tudi na vprašanje, če si Bale zasluži "eno okoli ušes" zaradi svoje poteze.

"Kdo sem jaz, da mu dam eno okoli ušes? To počnem le s svojimi otroci," je dejal nataknjeni Brazilec. "Bale je dovolj star, da ve, če je storil napako ali ne. Te reči se v nogometu dogajajo, upajmo, da pa se v tej sezoni ne bodo več. Spet moram jaz pojasnjevati, kaj se je zgodilo ...? To je težko. Menim, da se moramo izboljšati v številnih rečeh, čeprav se nikoli ne predamo. Ne počnemo nekaterih reči med tekmami, za katere smo pred njimi dejali, da jih bomo. To se nam v zadnjem času dogaja, Las Palmas pa ima dobre igralce, dobro pomikajo žogo. Poskusili smo pritisniti nanje, a se to ni zgodilo. Na koncu smo iztržili remi, ne vem, kako bo pomagal moštvu, a res je vse skupaj zelo naporno." Mediji so po še enem spodrsljaju Reala v neprepričljivi drugi polovici sezone, beli balet je remiziral in izgubil s Sevillo, remiziral s Celto in nedavno izgubil še pri Valencii, vneto pričakovali tudi pojasnila trenerja Zinedina Zidana. Ta je razkril, da se je Bale v slačilnici opravičil soigralcem, ki bodo seveda potrebovali veliko boljših predstavo na prihajajoči povratni tekmi osmine finala Lige prvakov z Napolijem (prenos v torek ob 20.30 na Kanalu A in VOYO).

Marcelo (levo) in Ronaldo, ki so mu navijači tudi tokrat namenili nekaj žvižgov ob zaostanku v drugem polčasu. (Foto: AP)

"Kot vedno ne bom govoril o sodniških temah. Nam se s tem ni potrebno opravičevati," je o predstavi sodniške ekipe, ta je razveljavila več golov napadalcu Alvaru Morati, povedal Zidane in dodal: "Lahko storimo le to, da se izboljšamo pri opravljanju nekaterih reči. To ni trenutek, v katerem bi bili zadovoljni s tem, kar počnemo. A to so trenutki v sezoni, ki so takšni, na zadnjih štirih tekmah se reči niso razpletle tako, kot smo si želeli, a ne želimo iskati izgovorov pri sodniku. Bale? Opravičil se je, ni zadovoljen z izključitvijo, a tako je. Lahko se zgodi in jasno je, da bi bilo bolje igrati z enajstimi, a tega glede te tekme nismo mogli spremeniti. Z deseterico nam je uspelo izenačiti na 3:3. Potrebno je 'zamenjati čip', ker je bilo veliko trenutkov, ko sem prišel zadovoljen na novinarsko konferenco, v zadnjem času pa temu ni tako, a ob istem času vem, da je vse skupaj še zelo dolgo in to bomo spremenili. Vidi se, da nismo na tej ravni, ko bi lahko šli po golu 'ubit' tekmo. Ko nasprotnika vrneš v tekmo in dovoliš posest dobrim igralcem, kot smo mi to storili v prvem polčasu, potem jih je težko zadržati. Zdaj nam ni treba ponoreti, ker smo tudi letos nekatere reči dobro opravili. Potrebno bo spet razmisliti in videti, kaj lahko spremenimo. Ogromno truda smo vložili v to, da smo z 1:3 prišli na 3:3. Imamo karakter, lahko nam uspejo dobre reči in nato moramo biti zbrani v trenutkih, kakršni so se pojavili v prvem polčasu. Vsi smo na isti barki, jaz sem odgovoren in prepričan sem, da bomo skupaj obrnili to situacijo. Danes nismo več vodilni na lestvici, a La Liga je vedno odprta. Ne bomo vrgli pušk v koruzo, še naprej se bomo borili, saj se naslov osvaja na koncu, ne pa zdaj."

Iz sodniškega zapisnika je razvidno, da je prišlo po zadnjem žvižgu v drobovju stadiona tudi do obračuna, vsaj besednega, med člani obeh ekip. Sodniki krivcev za povišane glasove in prerivanje niso označili poimensko, španski mediji poročajo, da sta bila med najglasnejšimi Realov branilec Nacho Fernandez in gostujoči trener Quique Setien. Vse skupaj naj bi začel Nacho, v bran svojega trenerja pa so nato skočili Setienovi varovanci, je poročal radio Cadena SER.