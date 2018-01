Marcelo po novi slabi predstavi galaktikov ni skrival razočaranja: Smo žalostni, saj smo globoko zabredli

Razočaranje po novem uspehu je bilo v taboru madridskega Reala razumljivo veliko. (Foto: AP)

Neverjetnih 16 točk zaostanka so si v zgolj 18-ih krogih nabrali nogometaši madridskega Reala v španski La Ligi. Medtem ko vodilna Barcelona melje vse pred seboj in pridno nabira točke, pa se galaktiki skoraj na vsaki tekmi mučijo z nasprotniki. Tako je bilo tudi na zadnji tekmi proti Celti, kjer so sicer po zaslugi Garetha Balea ekspresno preobrnili zaostanek, potem ko je Daniel Wass domačine popeljal v vodstvo, to na koncu ni bilo dovolj za točko, saj je v zaključku srečanja izenačil Maxi Gomez. Belit balet je sicer v zaključku minulega leta osvojil še rekordno peto lovoriko v koledarskem letu, potem ko so v finalu klubskega svetovnega prvenstva z 1:0 premagali Gremio. A sledil je hladen tuš, ko jih je sredi Madrida s 3:0 ponižala prav Barcelona. Leto 2018 so tako želeli začeti z zmago v domačem prvenstvu, a jim znova ni uspelo in zdi se, da bodo do konca sezone morali vse moči preusmeriti v še tretji zaporedni naslov v Ligi prvakov, saj je zaostanek v španski La Ligi (najverjetneje) prevelik, da bi uspeli ubraniti špansko krono. Da so Madridčani v slabi formi, je po tekmi s Celto potrdil tudi branilec Marcelo.

Vse večji pritisk se naj bi po poročanju španskih medijev vršil tudi na trenerja Zinedina Zidana, ki naj ne bi imel več popolnega zaupanja s strani predsednika Florentina Pereza. (Foto: AP)

"Smo žalostni, saj smo k******* globoko zabredli. Poskušamo se izvleči iz te krize in trdo delamo na tem, saj nam niti najmanj ni všeč. Težko je, saj ko ne zmaguješ, se samo stopnjuje ta pritisk s strani medijev in navijačev. In mi ne moremo storiti nič drugega, kot pa znova začeti zmagovati nogometne tekme. Nimamo druge izbire, kot pa da pokažemo najboljši možni obrat. Moraš se boriti in poskušati storiti vse, da zmagaš tekmo," je bil po obračunu na stadionu Balaidos iskren Marcelo. Madridčani bodo sedaj vse sile preusmerili v ponovno osvojitev Lige prvakov, kjer so si v zadnjih dveh sezonah pokorili nogometno Evropo. A tudi tam bo naloga daleč od enostavne, saj jih že v osmini finala čaka izjemno zahteven nasprotnik. V pravi nogometni poslastici se bodo namreč pomerili s PSG-jem, ki je letos z Neymarjem, Edinsonom Cavanijem in Kylianom Mbappjem jasno nakazal, da ga v najelitnejšem klubskem tekmovanju zanima zgolj naslov.