Marcelo hvali Isca in poudarja: Ni lahke tekme za Real, sedaj sledi Bayern in nato El Clasico

Veselje nogometašev Reala, potem ko so do zmage prišli v 90. minuti. (Foto: AP)

Real Madrid je z zmago v 32. krogu španske Primere Division ohranil 3 točke naskoka na vrhu prvenstvene lestvice pred večno tekmico Barcelono, ki je v večerni tekmi s 3:2 premagala Real Sociedad. Kraljevi klub je po zaslugi Isca z enakim rezultatom kot Katalonci slavil pri Sportingu iz Gijona, ki je na srečanju dvakrat vodil (1:0 in 2:1), a na koncu klonil osem sekund pred koncem rednega dela, ko je z z izjemno individualno potezo zmagovalca odločil Isco. Strateg kraljevo belih Zinedine Zidane je sicer za tekmo z ekipo, ki se krčevito bori za obstanek spočil večino svojih "prvokategornikov". Tako niti na klopi ni bilo Cristana Ronalda, Karima Benzemaja in Garetha Bala. Niti minute pa nista odigrala niti "prva vezista" Luka Modrić in Toni Kroos. Svoji priložnosti sta tako znova izkoristila omenjeni Isco, ki je prispeval dva zadetka in Alvaro Morata, ki zadene praktično vsakič, ko igra, a vseeno ni v "prvem planu" stratega Zidana.

Pomembnost zmage nad Gijonom je poudaril tudi brazilski branilec Marcelo, ki se zaveda, da je to najbolj ključen del sezone, kjer se osvajajo in izgubljajo lovorike. Madridčane že v torek namreč čaka izjemno zahteven obračun z münchenskim Bayernom, katerega je beli balet na prvi tekmi v gosteh premagal z 2:1 in so v rahli prednosti pred povratno tekmo četrtfinala Lige prvakov. Madridčani so v letošnji sezoni odločeni, da po sezoni 2011/12 znova osvojijo naslov španskega državnega prvaka in kot prvi tudi ubranijo lovoriko v elitni Ligi prvakov. Sedaj jih čakata dve izjemno zahtevni tekmi v nizu, kot rečeno najprej povratni obračun z Bayernom, potem pa morda odločilna tekma za naslov v La Ligi. Prihajajoči konec tedna bo namreč na stadionu Santiago Bernabeu na sporedu El Clasico. Real bi v primeru zmage nad Barcelono prednost na vrhu lestvice povečal na šest točk, za nameček pa imajo beli še tekmo manj od večne tekmice iz Katalonije. A kljub uspehom v zadnjem času, Marcelo opozarja, da ni še nič odločenega.

Zinedine Zidane je bil vesel, da so njegovi varovanci odnesli "celo kožo" iz Gijona. (Foto: AP)

"V izjemno zahtevnem obračunu, je celotno moštvo dalo vse od sebe. Nismo imeli veliko časa za počitek. Igralci, ki so prišli v moštvo, so odigrali fenomenalno. In zaradi tega je naše moštvo veliko. Ko potrebujemo vse, se pojavijo. Zahtevno je, ker nimamo veliko časa za počitek. Ampak trdo delamo in smo v dobrem fizičnem stanju. Odigrali smo res veliko zahtevnih tekem. Pred tekmo smo razmišljali zgolj o Sportingu. Sedaj se naše misli preusmerjajo k Bayernu in šele nato k El Clasicu. Gremo tekmo po tekmo," je po zmagi zadovoljno, a previdno razlagal Marcelo, ki ni pozabil niti na junaka proti Gijonu Isca. "On je v izjemni formi. Zelo je vesel, da je prispeval dva zadetka, a še bolj je vesel zaradi uspeha moštva. Zasluži si to, kot vsi ostali, ki trdo delajo. Olajšanje je veliko, da smo osvojili tri točke, katere smo si res želeli," je še povedal Marcelo. Kot rečeno Madridčane sedaj čaka povratna tekma četrtfinala Lige prvakov proti Bayernu, katero si boste lahko v torek ogledali v živo na Kanalu A in VOYO. S prenosom začnemo ob 20.30.