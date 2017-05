Marco Reus bo spet dolgo prisilno počival

Marco Reus (Foto: AP)

Marco Reus se je poškodoval v soboto na finalni tekmi nemškega pokala v Berlinu, ko je njegova Borussia zmagala v dvoboju z Eintrachtom. Po zdravniških pregledih so ugotovili, da si je raztrgal križno vez desnega kolena, terapije in okrevanje bodo predvidoma trajali več mesecev. Nogometaš, ki bo v sredo dopolnil 28 let, je sicer po poškodbi v prvem polčasu po koncu tekme prišepal na igrišče s povitim kolenom in se udeležil slavja ob osvojitvi pokalne lovorike. Zaradi čim boljših priprav na svetovno prvenstvo 2018 so Reusa nedavno v nemški reprezentanci preventivno črtali s seznama potnikov za prihajajoči pokal konfederacij v Rusiji. Reus je moral izpusti že svetovno prvenstvo leta 2014, ko so njegovi rojaki postali svetovni prvaki, takrat zaradi hujše poškodbe gležnja.

Reus sicer velja za pravega osmoljenca s poškodbami, med drugim je moral zaradi poškodbe dimelj izpustiti tudi Euro 2016, v pravkar končani sezoni 2016/17 pa so ga zdravniki že obravnavali zaradi natrgane kite v podkolenskem zgibu in poškodovane pete.