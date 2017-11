Maribor ostal brez polfinala pokala in pred tekmo s Sevillo še brez rešitelja točke v Moskvi Mešanovića

Vsako jutro, ko se srečata v podjetju, Jože reče sodelavcu Janezu: ''Živijo Janez, Riko te pozdravlja.''

Janez vedno vpraša: ''Kateri Riko?''

Jože: ''Tisti Riko, ki ima na riti piko.''

To se dogaja več let, ko Janezu končno prekipi in gre k direktorju: ''Gospod direktor, jaz ne zdržim več. Dajem odpoved.''

''Kaj se je pa zgodilo, Janez?'' ga vpraša direktor.

''Gospod direktor, že deset let sem v vašem podjetju in delam skupaj z Jožetom. Vsako jutro, ko ga srečam, mi reče: ‘Živijo Janez, Riko te pozdravlja.’ Jaz pa vedno znova vprašam: ‘Kateri Riko?’ in on mi odgovori: ‘Tisti Riko, ki ima na riti piko.’ Gospod direk¬tor, to se dogaja dan za dnem, jaz enostavno ne zdržim več.''

Direktor mu reče: ''Janez, zaradi take malenkosti pa ja ne boš dal odpovedi. Jutri, ko boš srečal Jožeta, mu takoj reci: ‘Živijo Jože, Francelj te pozdrav¬lja.’ In, ko bo on vprašal: ‘Kateri Francelj?’ mu odgovori: ‘Tisti, ki ima na glavi krancelj.''

Janez veselo odide iz direktorjeve pisarne in komaj čaka na naslednji dan, da sreča Jožeta. Ko se srečata, Janez takoj pohiti: ''Živijo Jože, Francelj te pozdravlja.''

Jože ga pogleda in kratko odgovori: ''Vem.''

Janez: ''Ja, kako pa veš?''

Jože: ''Riko mi je povedal.''

Janez: ''Kateri Riko?''

Jože: ''Tisti Riko, ki ima na riti piko.''