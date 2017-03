Mariborčani javno sporočili selektorju Katancu: 'Če želite biti spoštovani, je treba spoštovati'

Katanec je s svojim strokovnim štabom januarja pripravil obisk Bližnjega vzhoda, kjer je igrala reprezentanca, sestavljena zgolj iz članov ekip Prve lige Telekom Slovenije. Mariborčani se vabilu niso odzvali.

Slovenska nogometna reprezentanca je v nedeljo izgubila kvalifikacijsko tekmo za nastop na SP 2018 v Glasgowu s Škotsko (0:1). Srečko Katanec se je z varovanci vrnil v domovino, kjer so bili navijači in strokovnjaki razočarani nad predstavo na legendarnem Hampden Parku. Katanec je dva dni po tekmi dočakal še odziv NK Maribor, ki mu očita pomanjkanje spoštovanja do Prve lige Telekom Slovenije, v kateri vijoličasti kot najuspešnejši klub v državi trenutno zasedajo prvo mesto. Kljub temu je Katanec v reprezentanco za zadnji zbor vpoklical le izkušenega Milivoja Novakovića, ne pa tudi najboljšega strelca Maribora Luke Zahovića, prvega podajalca PLTS Dareta Vršiča ... Mariborčani so Katanca opozorili tudi na lastno uspešnost v dvobojih s škotskimi klubi, ki so jih po pravilu njihovi člani izločevali v kvalifikacijah za evropska tekmovanja.

Sporočilo za javnost objavljamo v celoti.

Tema Glasgow, z dogodki pred, med in po tekmi, še odmeva. Ker smo s strani predstavnikov medijev dobili več vprašanj oz. prošenj po odzivu iz NK Maribor, smo se odločili posredovati odgovor s klubskim stališčem v tej obliki. V dobrobit slovenskega nogometa. Ne s kritiko zaradi kritike, ampak le z argumenti.

Ob neprekinjenem podcenjevanju slovenskega klubskega nogometa in vseh, ki delujemo v domačem prostoru, je težko ostati miren. Podobni občutki so se ob početju selektorja članske reprezentance že porajali tudi v preteklosti, vendar se pri nas izražanje mnenja – četudi je najbolj dobronamerno in strokovno utemeljeno – včasih sprejema na napačen način.

Srečko Katanec. (Foto: Damjan Žibert)

Zgodba o nespoštljivem odnosu do slovenskega nogometa in domačega ligaškega tekmovanja ni nova. Traja že več let, žal pa se ne spreminja. Kljub več kot očitnim dokazom, da je nepravična. O začudenju predstavnikov tujih klubov, kako je mogoče, da iz ekipe, ki se uvrsti v skupinski del Lige prvakov ali prezimi v Ligi Europa, nihče ne igra za državno izbrano vrsto, v tem dopisu ne želimo. Je pa zadnji primer kvalifikacijske tekme slovenske reprezentance na Škotskem znova odprl številna pereča vprašanja.

NK Maribor je bil doslej po žrebu za evropske pokale pogosto soočen s številnimi zahtevnimi preizkušnjami, visokimi ovirami, a se nikdar ni vnaprej predal. Ne glede na razlike v finančni moči klubov ali tržni vrednosti posameznikov se je vedno šlo pogumno v tekmo z mislijo, naj odloči o zmagovalcu boj enajstih proti enajstim na igrišču. NK Maribor je kot predstavnik Slovenije v evropskem pokalnem tekmovanju od leta 2010 do lanskega poletja štirikrat igral tudi proti škotskim klubom. In si štirikrat priigral napredovanje. Izločili smo Celtic, Glasgow Rangers, Hibernian in v letošnji sezoni še Aberdeen. Pri razmerju 4/4 je težko govoriti o naključju. Prav tako ne gre prezreti spoznanja, da je v nedeljo v Glasgowu za Škotsko igralo 6 nogometašev Celtica, kluba, ki mu je predstavnik slovenske lige zaprl vrata Lige prvakov.

Pozitivnih izkušenj s škotskim nogometom nam v Sloveniji ne manjka, a s tem sestavkom ne želimo govoriti o dosežkih enega kluba. Ta liga nima le igralcev, ki so konkurenčni. Od kod so sodniki, ki sodijo tudi v Ligi prvakov, Ligi Europa ali na reprezentančnih tekmah najvišjega ranga? Ne samo sodijo, ampak svoje delo opravljajo odlično. Do te mere, da so vedno znova delegirani za naslednje preizkušnje in se uvrščajo tudi v ožji krog kandidatov za zaključne obračune posameznih tekmovanj. Poniževanje akterjev na domačih igriščih je tudi izničevanja truda vseh, ki so v različnih vlogah pomemben del mednarodne nogometne družine.

A smo res tako slabi? Je tuje res toliko boljše od domačega? Veliko je razlogov, da ni… Mar niso skoraj vsi igralci, ki jih selektor uvršča na svoj seznam izbrancev in naj bi veljali za edine dorasli igranju kvalifikacijskih reprezentančnih tekem, zrasli na slovenskih igriščih?

Spoštovani selektor, ne zahtevamo veliko. Samo malo več spoštovanja. Predvsem pa več zaupanja. Če želite biti spoštovani, je treba spoštovati.