Marmor Hotavlje in Lama – Titus Dekani do prvih naslovov v Poslovni ligi NZS

V Poslovni nogometni ligi, ki danes združuje tri lige in sicer Poslovno ligo NZS Koper, Poslovno ligo NZS Ljubljana in Poslovno ligo NZS Štajerska, smo minuli konec tedna lahko čestitali novima prvakoma. Na nogometnem igrišču NK Dolomiti, v neposredni bližini i Ljubljane, se je v soboto odvijal zaključni dogodek ljubljanske poslovne lige, v kateri je letos sodelovalo 10 moštev, končnega zmagoslavja pa so se veselili v taboru podjetja Marmor Hotavlje, ki je slavil na koncu pred Ekonomsko fakulteto Univerze v Ljubljani in ŠD Skupine Helios. V podjetju iz Hotavelj so v zrak dvignili pokal, unikat, ki je bil delo učenk in učencev z Osnovne šole Domžale.

Moštvo T 1 Marmor Hotavlje 24 2 Ekonomska fakulteta UL 19 3 ŠD Helios 18 4 Bisnode 15 5 Helios Smole 15 6 Mestna občina Ljubljana 14 7 Hood Burger United 13 8 POP TV & KANAL A 9 9 Sport Klub 6 10 Atlantic trade 0

Novinec do končnega zmagoslavja na Obali

V Športnem parku Bonifika so se vodilnega mesta veselili v moštvu Lama – Titus Dekani, ki se je projektu Poslovne lige NZS Koper prvič pridružil v letošnji sezoni. Podjetje v angleški lasti posveča zadnja leta veliko pozornosti športnemu udejstvovanju svojega tima. Zdrav duh v zdravem telesu je tudi pri vseh ostalih udeležencih Poslovne nogometne lige po vsej Sloveniji v prvem planu vizije podjetij in organizacij. Drugo mesto so letos osvojili lanski prvaki – Banka Intesa Sanpaolo, tretje mesto pa je pripadlo moštvu Luke Koper. Tudi na Obali je v roke zmagovalcev romal unikatni pokal, izdelan s strani učenk in učencev z Osnovne šole Ankaran. »Veseli smo in ponosni na vse osnovnošolke in osnovnošolce, ter njihove pedagoge, ki so s svojo kreativnostjo in ustvarjalnostjo dali svoj pečat na unikatnih pokalih Poslovne nogometne lige. Hvala,« poudarja Matevž Brec iz organizacijske ekipe Poslovne lige NZS