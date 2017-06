Matjaž Kek ob izteku pogodbe: "Ničesar nisem še podpisal"

"Rijeka je moja druga ljubezen, zato nimam želje da bi šel drugam," je pred tedni dejal Matjaž Kek. (Foto: Damjan Žibert)

Nekaj tednov po slavju v prvenstvu in zmagi v finalu hrvaškega pokalnega tekmovanja je hrvaške medije zmotilo dejstvo, da slovenski nogometni strokovnjak Matjaž Kek še ni podpisal nove pogodbe, ki se mu sicer izteče 15. junija. Prav zato so številni že ugibali ali to pomeni konec skupne poti, vendar pa v klubu zatrjujejo, da gre zgolj za manjši časovni zamik. Po besedah predsednika NK Rijeke Damirja Miškovića je nova pogodba tik pred vrati, vendar pa slovenskega trenerja med delom niso želeli motiti. Očitno se jim je izplačalo, saj je Kek na Reki poskrbel za pravi mali čudež, medtem ko pogodbe še vedno ni na mizi. "Dogovor s predsednikom drži še naprej, čeprav nisem ničesar podpisal. V Rijeki so dobro seznanjeni s situacijo," je bil ob vprašanju novinarjev jasen Kek, ki je z ekipo že zakorakal v novo sezono.

"Ko sem prišel v klub, je bila v mojem srcu le ena ljubezen, Maribor. Nisem verjel, da ima človek lahko kar dve veliki ljubezni, da v resnici obstaja nekaj takega. Sedaj vidim, da je. Rijeka je moja druga ljubezen, zato nimam želje da bi šel drugam. Ljudje me sprašujejo, zakaj še nisem podpisal nove pogodbe, vendar sam tega ne potrebujem. Obstaja nekaj, kar je vredno dosti več kot pogodba," je pred časom hrvaškim novinarjem priznal Kek, več kot očitno pa je, da tudi sam ne posveča veliko pozornosti kosu papirja.