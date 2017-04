FOTO: Olimpija v pokalu izločila Maribor in se uvrstila v veliki finale

V Ljudskem vrtu se je odvil drugi "polčas" polfinalnega pokalnega obračuna Maribora in Olimpije, glavni sodnik je bil Damir Skomina. Na sporedu je bila povratna tekma, prednost s prve tekme so imeli Ljubljančani, ki so v Stožicah zmagali po preobratu z 2:1, oba gola za zmaje je dosegel Leon Benko. Mariborski tabor je pred tekmo napovedoval ofenzivo in trener Darko Milanič je v gol znova postavil Matka Obradovića. v napad pa je postavil Marcosa Tavaresa, Luko Zahovića in Milivoja Novakovića, na klopi je bil strelec Dare Vršič. Milanič ni mogel računati na kaznovanega Marka Šulerja ter poškodovana Marwana Kabho in Denisa Šmeja. Trener Olimpije Safet Hadžić se je odločil za dve spremembi glede na prvo tekmo, v prvi postavi ni bilo Maria Jurčevića in Juliusa Wobayja.

Uvodne minute so bile v znamenju vijoličastih, v 6. minuti se je moral izkazati Vodišek, ko je najprej Tavares močno udaril proti golu, vratra Olimpije je žogo odbil, nato pa je poizkusil še Novaković, Vodišek je strel ubranil, napadalec Maribora je bil tudi v prepovedanem položaju. V 14. minuti je v kazenskem prostoru Olimpije padel Viler, Skomina ni prekinil igre. V 16. minuti prvi strel za Olimpijo in prvo posredovanje Obradovića po strelu Nemanje Mitrovića. V 20. in 23. minuti priložnosti Zahovića, a brez spremembe izida, po pol ure pritiska Maribora pa je prišlo do spremembe izida, a so se veselili gostje. Po prostem strelu Olimpije žoge iz kazenskega prostora Mariborčani niso spravili in prišla je do Alexandruja Cretuja, Romun pa je lepo zadel zgornji kot gola za vodstvo z 0:1 v 32. minuti, kar je bil tudi izid polčasa.

Alexandre Cretu je dosegel vodilni gol, Olimpija pa se je uvrstila v pokalni finale. (Foto: Damjan Žibert)

Drugi polčas so bili gostitelji podjetnejši, a brez pravega zaključka vse do 71. minute, ko je z lepim strelom v zgornji kot zadel Dino Hotič in izid izenačil. Oživeli so mariborski navijači, pritisk Maribora se je nadaljeval. V 61. minuti je Milanič v igro poslal Vršiča in nato še Boharja ter ob izteku rednega časa še Bajdeta, Hadžić je Elekeja zamenjal z Wobayjem, v igro sta vstopila tudi Avramovski in Alves. Maribor si priigral kakšne izjemne priložnosti in ostalo je pri remiju, kar je Olimpiji prineslo napredovanje.

Finale pokala Slovenije bo 31. maja na koprski Bonifiki, drugi finalist je moštvo Domžal, ki je na dveh tekmah izločilo drugoligaša Krko.

Izid:

Maribor - Olimpija 1:1 (0:1)

Hotič, 71.; Cretu 32.;

Maribor: Obradović, Palčič, Rajčević, Defendi, Viler, Vrhovec, Pihler, Hotić, Tavares, Zahović, Novaković;

Olimpija: Vodišek, Klinar, Mitrović, Zarifović, Štiglec, Bajrić, Cretu, Kirm, Kapun, Eleke, Benko;