Mbappeja vabijo tudi na Park princev: 'Kaj bi lahko bilo zanj lepšega kot predstavljati francosko ekipo?'

"Kaj bi lahko bilo lepšega kot predstavljati svoje mesto," se sprašuje Emery. (Foto: AP)

Francoskega nogometnega reprezentanta Kyliana Mbappeja si v svojih vrstah želijo številni evropski klubi, v svoje vrste pa ga je nedavno povabil tudi strateg na klopi velikega Monacovega tekmeca Paris Saint Germaina Unai Emery. Po njegovem mnenju bi se zgodba mladega Francoza najlepše razpletla prav v francoski prestolnici. "Kadar se o Mbappeju pogovarjamo na španskih tleh se v naših glavah pojavita dve imeni, Real in Barcelona. No, kot trener PSG-ja pa vas vprašam: Kaj bi lahko bilo zanj lepšega kot predstavljati francosko ekipo? Z vsem spoštovanjem do Monaca, menim, da bi moral priti v Pariz. Njegova družina je tu, poleg tega pa je tu obiskoval tudi akademijo. Govorim o občutkih, strasti, predanosti,... Kaj bi lahko bilo lepšega kot predstavljati svoje mesto," je novinarje vznemiril Emery, ki je ob tem poudaril da govori na podlagi lastnih čustev, saj so ga najlepša čustva prevzela prav v času, ko je igral za svoj ljubi Real Sociedad. Španec je ob tem poudaril tudi, da je Mbappejeva zvezda šele v vzponu, zaradi česar je mladi nogometni virtuoz na dobri poti, da postane prava nogometna ikona.

Kylian Mbappe (Foto: AP)

Več o prihodnosti Mbappeja bo znano v četrtek zvečer, ko se bodo vodilni v monaškem klubu sestali z predstavnikom mladega napadalca. Francoski prvaki bi želeli talentiranega nogometaša obdržati v svojih vrstah, saj se njegova pogodba izteče šele čez dve leti, zato naj bi francoskemu reprezentantu ponudili precej zajetnejši znesek. Denar pa naj ne bi bil ovira niti za galaktike, za katere se je šušljalo, da so pripravljeni ponuditi tudi 135 milijonov evrov. Po domnevnem odhodu Alvara Morate na Otok bi strategu na klopi Reala Zinedinu Zidanu sveža napadalna moč prišla še kako prav.