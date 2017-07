Mbappejeva prihodnost ostaja neznanka, čeprav o njem sanjajo velika trenerska imena

Bo tudi v novi sezoni navduševal v dresu Monaca? (Foto: AP)

Poletni prestopni rok je v polnem zagonu. Ob rekordnem 'branilskem' prestopu Kylea Walkerja v Manchester City in Leonardu Bonucciju, ki je dres stare dame zamenjal za rossonere, pa svetovna javnost še vedno največ pozornosti posveča mlademu Kylianu Mbappeju. Pred kratkim se je od Monaca poslovil tudi njegov nogometni kolega Tiemoue Bakayoko, ki je kneževino zamenjal za aktualnega angleškega prvaka, kaj kmalu pa bi lahko rdeče bele zapustil tudi 18-letni Francoz. Slednji se v bližini švicarske Lozane v družbi soigralcev že pripravlja na novo sezono, med treningom pa so ga obiskali tudi španski mediji, ki so na vsak način želeli izvedeti, kjer bo mladi nogometni virtuoz nadaljeval kariero.

Po odlični sezoni v kateri je z ekipo osvojil naslov francoskega prvaka in se uvrstil v polfinale elitnega evropskega tekmovanja Lige prvakov se zanj namreč zanimajo številni evropski nogometni velikani, med drugim Arsene Wenger, Unai Emery in Zinedine Zidane, kot zadnji naj bi se lovu na nogometaša pridružil tudi Pep Guardiola. Kljub temu pa Mbappe ostaja hladen in negotov o svoji prihodnosti. Na vprašanje novinarjev ali bo tudi v novi sezoni nosil dres Monaca je odgovoril s preprostim: "Ne vem!", s tem pa le še prilil olja na ogenj namigovanj o njegovem prestopu.