Monaco Mbappeju ponuja 900-odstotno zvišanje plače, pestro tudi pri Barci: Verratti, Paulinho ali celo Saul?

Mbappejeva plača bi lahko postala primerljiva s tisto, ki jo prejema kolumbijski as Monaca Radamel Falcao (oba na fotografiji desno). (Foto: AP)

O Mbappeju je nekaj besed spregovoril tudi predsednik Francoske nogometne zveze (FFF) Noël Le Graët. "Odigral je izjemen zaključek sezone. Zaenkrat ne kaže, da bo zapustil Monaco. Menim, da je zelo preudaren in zrel fant. Gotovo bo sprejel pravo odločitev. Nekaj izjemnega je, da imaš pri njegovih letih za seboj že vse evropske velikane. Igralec, kakršen je on, mora 'dihati' srečo," pravi Le Graët.

A začnimo pri Real Madridu, ki se odkrito zanima za Monacovega čudežnega dečka Kyliana Mbappeja. Dnevnik Le Journal du Dimanche pred odprtjem poletnega prestopnega roka poroča, da vodstvo kluba iz kneževine prvemu strelcu ponuja neverjetno 900-odstotno zvišanje plače. Mbappe, ki po preboju v prvo postavo francoskih prvakov blesti tudi v dresu članske izbrane vrste, trenutno zasluži "le" 80.000 evrov na mesec, po novi pogodbi pa bi ta številka narasla za skoraj tisoč odstotkov - na 700.000 evrov. Real Madrid naj bi za enega največjih biserov svetovnega nogometa že ponujal 130 milijonov evrov, pomemben faktor pri prepričevanju rojaka pa je tudi trener belega baleta Zinedine Zidane. Po nekaterih informacijah je 18-letnemu Parižanu obljubil, da bo zanj "žrtvoval" enega od članov napada BBC, ki ga sestavljajo Cristiano Ronaldo, Karim Benzema in Gareth Bale. Najverjetnejši "odpadnik" je trenutno Valižan, ki je vse od prestopa iz Tottenhama dlje časa poškodovan kot aktiven na zelenici, zanj naj bi se močno ogrel Monacov francoski rival Paris Saint-Germain. "Bo to dovolj, da se uprejo PSG in Real Madridu?" se v Franciji sprašujejo ob objavi nove pogodbe, ki jo Mbappeju pripravljajo Monačani. Mbappe bi se z novo plačo izenačil s kolegom iz napada, Kolumbijcem Radamelom Falcaom.

Od Saula (na fotografiji) veliko pričakujejo tako pri Atleticu kot v članski izbrani vrsti Španije. (Foto: AP)

V vrstah podprvakinje Barcelone iščejo okrepitve za sredino igrišča, kjer mnogi kot "programiranega naslednika" kapetana Andresa Inieste vidijo italijanskega vezista PSG Marca Verrattija. A prestop nekdanjega člana Pescare ne bo lahka operacija, zato pri klubu s Camp Noua sestavljajo tudi B-seznam, na katerem naj bi bil najvišje mladi španski reprezentant in član Atletico Madrida Saul Niguez. Niguez blesti na EP nogometašev do 21 let, ki se trenutno odvija na Poljskem, španski dnevnik AS pa ocenjuje, da bi se "prekrasno" skladal s filozofijo igre novega trenerja Ernesta Valverdeja. Valverde je veliko bolj naklonjen odklonom od tradicionalne postavitve 4-3-3 v primerjavi s svojimi predhodniki, zato bi Niguez, ki ga pri Barci bojda spremljajo že dlje časa, pri prenovi igralskega kadra prišel še kako prav. Je namreč izjemno polivalenten nogometaš, ki bo novembra dopolnil šele 23 let. Tehnični sekretar oziroma športni direktor katalonskega ponosa Robert Fernandez si bo tudi zaradi soigralca Jana Oblaka ogledal prihajajoči polfinalni obračun EP, z agentom Jorgejem Mendesom, ki se je pred dnevi mudil v Barceloni, pa si je lahko izmenjal tudi mnenja glede Niguezove 80-milijonske odkupne klavzule.

Paulinho ni prepričan, če bi ponudbo Barcelone sploh sprejel. Na Kitajskem igra izvrstno in je stalni član reprezentance Brazilije. (Foto: AP)

S Kitajskega je medtem prišlo priznanje brazilskega vezista Paulinha, člana prvaka Guangzhou Evergrande, ki je razkril, da se je njegov agent že pogovarjal z vodstvom Blaugrane. Paulinho je kljub selitvi na Kitajsko ostal standardni član brazilske reprezentance, za Globoesporte pa je spregovoril o "neprecenljivem" zanimanju Kataloncev. "Prišlo je do kontakta z mojim agentom. Ponudbo imam, to drži, obe strani pa se pogovarjata. Res sem ponosen, da se klub, kakršen je Barcelona, zanima za mojo situacijo. To je neprecenljivo," pravi nekdanji član angleškega Tottenhama, ki pa odkrito priznava, da v tem trenutku odhod v Španijo zanj morda ni najboljša izbira. Za Guangzhou igra od leta 2015, ko ga je Tottenham tja prodal v zameno za 14 milijonov evrov, Paulinho pa ocenjuje, da je morda celo v najboljši formi življenja, medtem ko mu na Kitajskem prav nič ne manjka. "V tem trenutku sem res zadovoljen z življenjem in kariero. Ko si v takšni situaciji, v kakršni sem sam, potem je težko sprejeti odločitev. Veliko reči je, ki jih moram pretehtati, ena od teh je moja sreča. Mislim, da je na prvem mestu to, kako stojijo reči z mojo partnerko tu na Kitajskem ... Res nama je všeč tu, kjer sva, ljudje, kako so reči s klubom, uspehi ... Res ne vem," dodaja 28-letnik iz Sao Paula, čigar klubski trener, nekdanji selektor Brazilije Luiz Felipe Scolari, je na začetku tedna javno dejal, da Paulinha ne želi izgubiti, da pa ima v pogodbi zapisano odkupno klavzulo. Ta znaša 40 milijonov evrov ...