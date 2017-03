'Ovaduhi' v slačilnici Reala sporočajo predsedniku Perezu: 'Ronaldo ni na primerni ravni'

S Portugalcem na zelenici naj bi se več njegovih soigralcev težje "izražalo". (Foto: AP)

Ronaldo je s 57. uspešno izvedeno enajstmetrovko na tekmi z Villarrealom v nedeljo postal absolutni rekorder Primere Division. Po izračunih portala Goal je Ronaldo skupno v španskem prvenstvu z bele točke streljal 66-krat (89-odstotna uspešnost), z enajstih metrov je zadel na 37 domačih in 20 gostujočih tekmah. Najraje strelja spodaj desno (27-krat), sledi položaj spodaj levo (17-krat). Najmanjkrat, le dvakrat, je meril pod prečko po sredini. Od devet zapravljenih enajstmetrovk so mu jih šest ubranili vratarji, dvakrat je zgrešil okvir vrat in le enkrat je stresel vratnico.

Sedem golov na osmih tekmah je izvrsten dosežek za praktično vsakega nogometaša, a ne za prvega strelca Real Madrida Cristiana Ronalda, ki ima v drugem delu sezone v taboru belega baleta kar nekaj težav. Po dolgi nepremagljvi seriji kraljevi klub ne deluje več tako nedotakljivo, Ronaldo pa je skupaj s soigralci vedno pogosteje na udaru kritik. Te se niso umirile niti po petem golu na zadnjih sedmih tekmah, ki ga je Ronaldo z enajstih metrov prispeval na obračunu pri Villarrealu, kjer se je Real v spornih okoliščinah vnovič uspel rešiti iz izgubljenega položaja (3:2). Analitični spletni portal Diario Gol se je pred sredinim remijem z Las Palmasom (3:3, Ronaldo je zadel še dvakrat) spomnil zaključka minule sezone, ko je bil Realov zvezdnik pred finalom Lige prvakov z Atleticom Jana Oblaka "na robu svojih moči". Finale je sicer odločil s strelom z bele točke in belemu baletu prinesel nov naslov, a je za vse napore nato plačal na evropskem prvenstvu v Franciji, kjer je zmago svoje reprezentance v finalu pospremil s klopi. "Vse od povratka na zelenice ni več enak," pišejo španski kolegi. "Ni pokazal prav nič od tega, kar se od njega pričakuje. Zapravlja čiste priložnosti, 'na prvo' mu uspe zadeti le na tekmah, ki niso pomembne. Ni niti senca igralca, kakršen je bil. Žvižgi navijačev prav tako niso neopazni. Portugalski zvezdnik je zdaj že večkrat na ta način zapustil Santiago Bernabeu. Zaskrbljenost v klubu raste, vprašanja postavljajo tudi njegovi soigralci. Nogometaši namreč ne morejo dati vse od sebe, če je na zelenici tudi Realova sedmica."

Španski medij omenja tudi "ovaduhe", med katere uvršča hrvaškega in nemškega vezista Luko Modrića ter Tonija Kroosa. Njune podaje namreč zaradi Portugalca težje najdejo svoj cilj, Ronaldo zdaj "sploh ne ujame milimetrsko natančnih podaj, ki jih je prej izkoriščal", pravijo, z največjim zvezdnikom kluba pa se bojda ne ujamejo niti drugi Realov Hrvat Mateo Kovačić, napadalec španske reprezentance Alvaro Morata in Valižan Gareth Bale, ki mu mnogi napovedujejo, da bo v kratkem prevzel štafetno palico iz rok Ronalda, dodajajo. "Tudi Mateo Kovačić se z napadalcem (Ronaldom, op. a.) ne ujame. Zaradi lastnih omejitev se mora Portugalec vedno bolj pomikati v sredino, Hrvat pa ga tam ne najde," piše Gol. "Ni prepričal niti soigralcev iz napada. Gareth Bale je predsednika (Florentina Pereza, op. a.) že prosil za podporo kluba glede prevzema vodstvene palice ekipe. CR7 se mu ne zdi sposoben prevzeti vloge, ki jo od njega zahtevajo. Prav nalaganje tolikšne odgovornosti je razlog, da na tekmah ne sodeluje najbolj. Tudi Alvaro Morata meni, da Portugalec ni na primerni ravni. Kvalitet, ki jih prinaša Ronaldo, ni mogoče izenačiti, a na papirju je izkupiček golov pri produktu klubske šole boljši. Morata zabije gol vsakih 105 minut , medtem ko to Cristianu uspe vsakih 116."

Cristiano je novo leto odprl s poziranjem pred tekmo z Granado, ko je navijačem pokazal svoje trofeje. Ko ni več tako serijsko zadeval, pa so mu navijači na Bernabeuu večkrat zažvižgali. (Foto: AP)

Informacije naj bi že prišle do predsednika Florentina Pereza, ki so mu na srce položili, da Ronaldo potrebuje "doziranje" tekem in da je svoje "najboljše predstave že prikazal". S tem pozivajo tudi k večjemu številu priložnosti rezervistom, ki so se praktično vedno izkazali v tej sezoni, ko so seveda dobili kakšno minuto. "A predsednik potrebuje Ronalda v igri," dodajajo španski kolegi. "Zaradi pokroviteljev in morebitne prodaje v prihodnjih letih ga je potrebno ohraniti v pogonu, da se ne bi spremenil v breme za proračun," so še zapisali o igralcu, ki je novembra lani podpisal novo dolgoročno pogodbo s klubom, po zaslugi katere bo na teden zaslužil 426.554 evrov, če seveda ne štejemo vseh ostalih prilivov, ki jih na Portugalčevem računu seveda ne manjka.