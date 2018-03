Nogometni svet žaluje: med spanjem umrl kapetan Fiorentine

Kapetan Fiorentine Davide Astori (levo). (Foto: AP)

Enaintridesetletni branilec Davide Astori je umrl v hotelu La di Moret v Vidmu, kjer je Fiorentina čakala na nedeljsko prvenstveno tekmo z Udinesejem. Žalostno novico je že potrdil Astorijev klub.

"Fiorentina je globoko pretresena in prisiljena sporočiti, da je umrl njen kapetan Davide Astori," je v izjavi za javnost zapisala Fiorentina in pozvala medije k spoštovanju njegove družine pri objavljanju o smrti nogometaša vijoličastih.

Vse nedeljske tekme Serie A so v znak spoštovanja prestavljene. Sicer je 31-letni Astori za Fiorentino igral od leta 2016, pred tem je igral za Milan, Cagliari in Romo, za italijansko reprezentanco je zbral 14 nastopov.

Uradni predstavnik Fiorentine Arturo Mastronardi je dejal: "Ni se pojavil na moštvenem zajtrku ob 9.30, običajno pa je bil med prvimi. Fantje so odšli preveriti, saj je Davide bil sam v sobi. Še vedno ne vemo, kaj je povzročilo smrt. Opravili bodo obdukcijo, drugih podrobnosti nimamo."

Po poročanju italijanskih medijev naj bi Astori umrl zaradi infarkta. Soigralci so vdrli v sobo, potem ko ga ni bilo na zajtrk. Po tem, ko so vodilni možje Serie A nemudoma odpovedali obračun med Udinesejem in Fiorentino, so se kasneje odločili, da bodo prestavili tudi vse ostale nedeljske dvoboje.