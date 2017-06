Mehičani v izdihljajih tekme do remija s Portugalci, Čile boljši od Kameruna

V ponedeljek se bo prvi krog ogrevalnega tekmovanja pred SP 2018 v Rusiji končal še z drugo tekmo skupine B med Nemčijo in Avstralijo.

Nogometno nedeljo v Rusiji si bodo ljubitelji nogometa po svetu zapomnili po razburljivi končnici na prvi in po vplivu tehničnih odločitev na obeh tekmah. Na vsaki od tekem so namreč po en gol sodniki razveljavili, potem ko so zahtevali posredovanje t.i. videosodnika oziroma ogled posnetka. Krovna zveza Fifa na pokalu konfederacij prvič testira uvedbo tehničnih nadzornih sistemov na tako velikem in pomembnem tekmovanju.

Portugalci so bili na pragu uvodne zmage pokala konfederacij v Rusiji, a so Mehičani v izdihljajih tekme z zadetkom Morena izenačili za končnih 2:2. (Foto: AP)

Portugalci so v skupini A popoldne v Kazanu igrali le 2:2 z Mehičani. Le zato, ker so dvakrat vodili, dosegli pa tudi tri gole, a so jim prvega razveljavili po ogledu posnetka zaradi prepovedanega položaja.

Dva sta obveljala, dvakrat so evropski prvaki vodili, obakrat pa so se Mehičani vrnili. Po vodstvu Portugalske z golom Ricarda Quaresme je najprej odgovoril Javier Hernandez, po drugem v drugem polčasu, za katerega je poskrbel Cedric, pa je nato že v sodnikovem dodatku za končno delitev točk poskrbel Hector Moreno in poskrbel, da so bili reprezentanti iz Srednje Amerike po koncu precej bolj zadovoljni kot evropski.

V večernem dvoboju skupine A v Moskvi sta se pomerila južnoameriški in afriški prvak. Kljub terenski premoči je Čile šele ob koncu dvoboja prišel do zmage in pričakovanih treh točk.

Čile je začel zelo ostro in napadalno. Vratar Kameruna Fabrice Ondoa je imel že v prvi minuti srečo, ko je po strelu Eduarda Vargasa žoga zadela okvir gola. Pozneje se je pritisk Čila umiril, vseeno pa so Afričani potrebovali dolgo časa, da so vzpostavili ravnotežje. Ko so ga, pa so bili nevarni tudi sami - najbolj po akciji Vincenta Aboubakarja, ko je vratar Johnny Herrera žogi s težavo preprečil pot v mrežo.

Ob koncu polčasa je spet udarila tehnika; potem ko so Čilenci že v sodnikovem dodatku zadeli in se je Vargas že veselil vodilnega gola, je glavni sodnik Slovenec Damir Skomina pokazal, da je bilo veselje prehitro, saj je videoposnetek pokazal nedovoljeni položaj strelca. Gol so razveljavili in ekipi sta tudi drugi polčas začeli z izidom 0:0.

Po uri je v igro vstopil tudi drugi zvezdnik Čila ob Arturu Vidalu Alexis Sanchez, a dolgo je kazalo, da kljub terenski premoči Čile ne bo dosegel gola. Vse pa se je spremenilo ob koncu dvoboja. Za Kamerun je bilo usodnih zadnjih deset minut, najprej sta lepo akcijo sestavila prav Sanchez in strelec Vidal. Že v prvi minuti sodnikovega dodatka pa je bila po pravi zmedi pred golom Kameruna, ko so čilski nogometaši že preigrali vratarja, pa potem žogo spravili v mrežo v drugem poskusu, spet v glavni vlogi videokamera. Skomina je spet zahteval analizo in ta je pokazala, da je bil drugi čilski gol v drugem polčasu dosežen po pravilih, tako da je potem obveljal končni izid 2:0.