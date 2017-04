Merseyside zanesljivo pripadel Liverpoolu

Tudi decembrski dvoboj na Goodison Parku so dobili gostje (0:1). Liverpool je z 91. zmago v mestnem derbiju še povečal naskok v medsebojnih obračunih, Everton pa je ostal pri 66 zmagah. Redsi so odlično odprli tekmo na Anfield Roadu in že po nekaj minutah igre povedli. Senegalec Sadio Mane je skoraj vse opravil sam, nato pa z diagonalnim strelom po tleh poskrbel za hitro vodstvo gostiteljev. Vratar Evertona Joel Robles ni imel nikakršnih možnosti. Mane je zabil tudi že na prvi tekmi teh dveh nasprotnikov, ko je dosegel edini gol na Goodison Parku. Redsi so navkljub vodstvu še najprej napadali in bi lahko svojo rezultatsko prednost nekajkrat oplemenitili. Namesto tega pa izenačenje. Po slabe pol ure igre je Everton nepričakovano izid poravnal. Leighton Baines je s kota poslal predložek pred domača vrata, kjer je Phil Jagielka podaljšal žogo proti kapetanu valižanske reprezentanced Ashleyju Williamsu. Hrvat Dejan Lovren je sicer blokiral njegov poskus, vendar je bil na mestu branilec Matthew Pennington, ki je žogo spretno pospravil v mrežo. Za 22-letnega nogometaša je bil to sploh prvi gol v dresu modrih in tudi prvoligaški prvenec v Premier League.





Liverpool je bil v mestnem derbiju veliko boljši tekmec. (Foto: AP)

Veselje gostov je bilo kratkotrajno, saj je dobro minuto kasneje Brazilec Philippe Coutinho s prelepim strelom, potem ko si je po atraktivnerm preigravanju odlično pripravil prostor za zaključek, neubranljivo zadel. Po novem vodstvu je bila terenska premoč Liverpoola manj izrazita, tekmeca pa sta na odmor odšla ob izidu 2:1 za redse. V drugem delu so gostitelji stopili s plina, še posebej po zadetku belgijskega rezervista Divocka Origija je ritem igre močno padel, saj Everton ni imel moči za rezultatski preobrat, Liverpool pa je želel tekmo mirno pripeljati do konca. Po zmagi so obeti redsov, da se uvrstijo v Ligo prvakov za naslednjo sezono, precej večji.



Izid, 30. kroga Premier League:

Liverpool - Everton 3:1 (2:1)

Mane 8., Coutinho 30., Origi 60.; Pennington 28.