'Meščani' neusmiljeni do 'Topničarjev' tudi na Emiratesu

Čeprav so bili 'Topničarji' do uvodnega prejetega zadetka nevarnejši nasprotnik, so do vodstva kljub vsemu prišli gostje iz Manchestra, ki so v 15. minuti izvedli hitro akcijo na levi strani, ko je izjemno razpoloženi Leroy Sane najprej nanizal nekaj domačih branilcev, nato pa podal na desno stran kazenskega prostora, kjer je bil pripravljen Bernardo Silva, ki je meril natančno v desni zgornji kot Čehovih vrat.



Do 15. minute pa so imeli več od igre in tudi lepše priložnosti domači nogometaši, pri katerih se je s požrtvovalnostjo še najbolje izkazal Aaron Ramsey. Slednji je že v osmi minuti prišel v situacijo, ko bi se pred vrati 'Meščanov' lahko bolje odzval, a je v zadnjih trenutkih dobro posredoval gostujoči branilec Vincent Kompany, od katerega se je po strelu valižanskega reprezentanta žoga odbila naravnost v roke čuvaja mreže Cityja Edersona. Ponovno je bil na pravem mestu Ederson v 14. minuti, ko je z nevarnim strelom z roba kazenskega prostora poizkušal Henrikh Mkhitaryan.





Izkušeni vratar Arsenala Petr Cech je nekajkrat odlično posredoval. (Foto: AP)

David Silva povišal na 0:2, piko na i pa postavil Sane

V 19. minuti je imel Arsenal novo priložnost za dosego zadetka, toda imenitno izveden prosti udarec Nicolasa Otamendija s približno 25 metrov od vrat po prekršku nad Pierrom - Emerickom Aubameyangom je s skrajnimi močmi v kot odbil gostujoči vratar. Ko je kazalo, da bi varovanci Arsena Wengerja lahko izenačili izid, pa je v 28. minuti znova udarila naveza David Silva - Leroy Sane, ki je 'zaposlila' še Sergia Agüera pri kreiranju hitrega protinapada Manchestra, na 2:0 je na koncu povišal drugi Silva. Tokrat David ...



City se kljub zgodnjemu vodstvu z 2:0 ni ustavil in je napadal še naprej, kar se je varovancem katalonskega strokovnjaka Josepa Guardiole obrestovalo le pet minut pozneje, ko je končni izid srečanja 3:0 po podaji Walkerja postavil odlični Sane.



Zapravljena enajstmetrovka Aubameyanga

V nadaljevanju smo spremljali rutinirano 'opravljanje dela' prvega favorita za letošnjo končno zmago v Premier league. V 51. minuti je sicer Otamendi v svojem kazenskem prostoru nepravilno oviral Mkhitaryana, na kar je glavni sodnik Mariner upravičeno pokazal na belo točko. Izvajalec najstrožje kazni je bil Aubameyang, ki je zgrešil cilj in ostalo je pri 0:3 za Manchester City.





Bernardo Silva je že v 15. minuti popeljal Manchester City do vodstva z 1:0. (Foto: AP)

Do konca obračuna na Emiratesu se nam je kar nekajkrat zdelo, da si večina Arsenalovih nogometašev želi čim prejšnji zaključek, kar je bilo glede na nekoliko nepričakovan rezultatski potek razumljivo. V drugem polčasu so pri gostih priložnost za igro dobili še Zinchenko, Toure in Gabriel Jesus.



Angleško državno prvenstvo, 28. krog, izid:

Arsenal - Manchester City 0:3 (0:3)

0:1 B. Silva 15., 0:2 D. Silva 28., 0:3 Sane 33.