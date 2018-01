'Meščanom' minimalna prednost pred povratno tekmo, Atletico Jana Oblaka suvereno v četrtfinalu, Monaco prek Nice v polfinale francoskega pokala

Nogometaši madridskega Atletica so tudi na povratni tekmi osmine finala španskega kraljevega pokala vknjižili prepričljivo zmago nad skromnim tretjeligašem Lleido. Varovanci Diega Simeoneja so pred praznimi tribunami Metropolitana s 3:0 odpravili nedoraslega tekmeca, ki je na prvi tekmi na svoji zelenici izgubil z 0:4.



Tokrat so bili strelci za dvakratnega finalista elitne lige prvakov v zadnjih treh letih Carrasco, Gamiero in Vitolo. V dresu 'colchonerosov' tokrat ni zaigral naš Jan Oblak, ki se je tako imel priložnost spočiti pred naslednjim ligaškim obračunom.





Sergio Agüero je v sodnikovem dodatku izkoristil imeniten visok predložek Bernarda Silve za minimalno zmago Manchester Cityja nad Brystol Cityjem na prvi polfinalni tekmi FA Cupa. (Foto: AP)

Nica vztrajno dihala za ovratnik Monaku

Monako se je moral za uvrstitev v polfinale francoskega pokala močno potruditi. Na zahtevnem gostovanju pri Nici so sicer prvi povedli gostje prek Lemarja že v 3. minuti. Toda na izenačenje ni bilo potrebno dolgo čakati, saj je že v 18. minuti za domače zadel Plea.



Da bi obračun med Nico in Monacom že v prvem polčasu dobil naziv nogometne poslastice večera, je z drugim in, kot se je izkazalo ob zaključnem sodnikovem žvižgu, odločilnim zadetkom v domači mreži poskrbel Diakhaby v 37. minuti. V nadaljevanju obračuna je Nica močno pritisnila proti vratom Monaca, ki ni uspela prebiti čvrste gostujoče obrambe. Domače moštvo je tokrat pogrešalo poškodovanega prvega zvezdnika Maria Balotelija





Sinjemodri so se zmago nad palčkom Bristol Cityjem morali pošteno potruditi. (Foto: AP)

'Meščani' v izdihljajih tekme do minimalne prednosti

Nogometaši Bristol Citya so bili dolgo časa na prvem polfinalnem obračunu FA Cupa na Etihadu proti velikemu favoritu Manchester Cityju v enakovrednem položaju, ko je v izdihljajih tekme po imenitnem predložku Bernarda Silve z glavo v polno zadel Sergio Kün Agüero za končnih 2:1.



Pred tem sta bila na vsaki strani uspešna Bobby Reid v 44. minuti iz najstrožje kazni in Kevin de Bruyne v 10. minuti nadaljevanja, ko je izid izenačil na 1:1. Sinjemodri so imeli sicer več od igre, predvsem v drugem polčasu, toda srčni in borbeni gostje so si pred povratnim dvobojem priigrali pozitivno izhodišče za morebitno senzacijo in uvrstitev v veliko finale letošnje izvedbe angleškega pokalnega tekmovanja.



Ligaški pokal, Anglija, polfinale, prva tekma, izid:

Manchester City - Bristol City 2:1 (0:1)

0:1 Reid (44./11m), 1:1 de Bruyne (55.), 2:1 Agüero (90.)



Ligaški pokal, Španija, osmina finala, povratni tekmi, izida:

Atletico Madrid - Lleida 3:0 (0:0)

1:0 Carrasco (57.), 2:0 Gameiro (74.), 3:0 Vitolo (81.)



Valencia - Las Palmas 4:0 (1:0)

1:0 Vietto (30.), 2:0 Vittolo (48.) 3:0 Maksimović (54.) 4:0 Vittolo (66.)



Ligaški pokal, Francija, četrtfinale, izid:

Nica - Monaco 1:2 (1:2)

0:1 Lemar (3.), 1:1 Plea (18.), 1:2 Diakhaby (37.)