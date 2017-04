Goli so 'deževali' na Camp Nouu, na koncu sedmica v mreži Osasune

Po izjemnem španskem El Clasicu je na sporedu novi krog državnega prvenstva. Barcelona se je na domačem stadionu pomerila z Osasuno, moštvom na repu lestvice La Lige. Trener Luis Enrique je na igrišče poslal naslednjo enajsterico: Ter Stegen; Mascherano, Pique, Digne; Busquets; Denis, Rakitić, Gomes, Turan; Messi, Alcacer. Strateg Barce se je odločil, da malce premeša postavo in spočije nekatere igralce, tako so Javier Mascherano, Lucas Digne, Denis Suarez, Andre Gomes in Arda Turan zamenjali igralce, ki so nastopili proti Realu. Na klopi so ostali Sergi Roberto, Samuel Umtiti, Jordi Alba, Andres Iniesta in Luis Suarez.

Navkljub spremembam gostitelji niso imeli težav, že v 12. minuti je gol dosegel Leo Messi, 501. v karieri, v 30. minuti pa je na 2:0 povišal Andre Gomes, kar je bil izid prvega polčasa. Na začetku drugega je Osasuna znižala izid v 48. minuti, Roberto Torres je dosegel gol iz prostega strela. To kot da bi vznevoljilo gostitelje, saj so goli začeli "deževali." Barca je dosegla štiri zapored, najprej sta bila v drugo uspešna Gomes in Messi (Enrique ga je zamenjal v 63. minuti), nato pa je bil uspešen še Paco Alcacer v 64. minuti, tri minute kasneje pa iz enajsmetrovke gol dosegel Javier Mascherano za visokih 6:1. Končni izid je v 86. postavil Alcacer, ki je prav tako dosegel svoj drugi gol na tekmi.

Leo Messi (Foto: AP)

Izid:

Barcelona - Osasuna 7:1 (2:0)

Messi 12., 61., Gomes 30., 57., Alcacer 64., 86., Mascherano 67. (11m); Torres 48.