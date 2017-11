Messi Argentine ne vidi v boju za svetovni naslov: 'Španci, Brazilci, Nemci in Francozi so pustili najboljši vtis'

Lionel Messi se je z argentinsko reprezentanco skozi šivankino uho neposredno uvrstil na prihajajoči mundial. (Foto: AP)

Argentinski nogometni zvezdnik Lionel Messi se skupaj s soigralci iz reprezentance v Moskvi pripravlja na sobotno prijateljsko tekmo z Rusijo, gostiteljico svetovnega prvenstva 2018. Za nogometaša Barcelone so glavni favoriti za naslov Španci, Brazilci, Nemci in Francozi. "V tem trenutku mislim, da so to najmočnejše ekipe, pustile so najboljši vtis, igrajo najbolje in imajo najboljše posameznike," je v pogovoru za televizijsko mrežo TyC Sports povedal Messi.

Ta bi se v skupinskem delu SP najraje izognil Špancem. "Najslabše, kar se nam lahko zgodi, je to, da bi dobili v svojo skupino Špance. Radi bi se jim izognil, saj so zelo kakovosten tekmec," je še dejal Messi. Argentinski superzvezdnik je sicer lastnoročno popeljal Argentino na prihodnji mundial, potem ko je v zadnjem krogu južnoameriških kvalifikacij proti Ekvadorju prispeval vse tri zadetke pri zmagi s 3:1. Gavči so tako osvojili tretje mesto in se neposredno uvrstili v Rusijo, kjer bodo branili srebrno medaljo iz Brazilije, kjer jih je v velikem finalu z golom Maria Götzeja premagala Nemčija.

Reprezentance uvrščene na SP2018:

Evropa: Rusija, Belgija, Nemčija, Anglija, Španija, Poljska, Islandija, Srbija, Portugalska, Francija

Južna Amerika: Brazilija, Urugvaj, Argentina, Kolumbija

Severna in Srednja Amerika: Mehika, Panama, Kostarika

Afrika: Nigerija, Egipt,

Azija: Iran, Japonska, Saudska Arabija, Južna Koreja