Dvojček Bale 'ekspresa' premalo za Real, v Madridu po remiju v Vigu že -16, Barca premagala Levante in predstavila Coutinha

Messi se je podpisal pod prvi zadetek Barcelone. (Foto: AP)

Argentinski zvezdnik Lionel Messi je v 12. minuti tekme popeljal Barcelono v vodstvo z 1:0, ko je kronal lepo akcijo blaugrane. Izkoristil je podajo Jordija Albe in s pomočjo vratnice z levico s kakšnih 12 metrov matiral vratarja Levanteja. Messi je bil blizu drugemu zadetku v 33. minuti, ko je poskusil s prostega strela. Barcelona je drugi zadetek le dočakala pet minut kasneje, ko je z desne strani podal Sergi Roberto, podajo pa je sprejel Luis Suarez, ki se je podpisal še pod 11 zadetek. Urugvajcu je uspel fantastičen strel z desnico naravnost pod prečko vratarja Oierja Olazabala.

V drugem polčasu je Levante hitro želel izničiti prednost Barcelone. Že v prvi minuti nadaljevanja je sprožil Ivan Lopez ’Ivi’, a se je z obrambo izkazal nemški vratar Marc-Andre ter Stegen. Suarez je imel priložnost za drugi zadetek na tekmi v 72. minuti, ko je lepo ubežal obrambi gostov in sprožil z bližine, a mu je veselje z dobro obrambo preprečil Oier. Končnih 3:0 v korist Barcelone je postavil Paulinho, ki je izkoristil podajo Lionela Messija.





Navijači Celte so v le nekaj dneh dočakali še drugi nogometni praznik na svojem stadionu Balaidos. Potem ko je med tednom v španskem kraljevem pokalu na omenjenem objektu gostovala Barcelona (1:1), se je sedaj v okviru 18. kroga La Lige 'oglasil' še drugi velikan španskega nogometa Real Madrid. Strateg kraljevega kluba Zinedine Zidane je pričakovano opravil kar nekaj menjav glede na četrtkovo pokalno tekmo, katero so beli proti Numancii dobili s 3:0. V kader so se tako vrnili praktično vsi 'težkokategorniki' s Cristianom Ronaldom, Luko Modrićem, Sergiom Ramosom, Tonijem Kroosom in Marcelom na čelu. Je pa mesto v začetni enajsterici pričakovano zadržal Gareth Bale, ki je na omenjeni tekmi z Numancio tudi dosegel vodilni gol Madridčanov. Tudi v Vigu so imeli veliko razlogov za optimizem, saj so med tednom proti Barci prikazali dobro predstavo in še nikakor niso rekli zadnje v pokalnem obračunu s Katalonci, jasno pa da so se želeli izkazati tudi proti aktualnim prvakom. Prva lepa priložnost na srečanju se je ponudila prav domačinom, ko je z neposredne bližine okvir vrat stresel Iago Aspas. Obramba gostov je povsem zaspal po predložku s strani in Keylor Navas je imel veliko sreče, da je žoga zadela vratnico, saj je bil povsem nemočen ob poskusu napadalca Celte, ki je v prvenstvu dosegel že 11 golov v letošnji sezoni. Na drugi strani je v 26. minuti nevarno z razdalje sprožil Casemiro, a je bil domači vratar Ruben Blanco dobro postavljen in je uspel močan strel zbiti v kot.

Dva gola Garetha Balea sta bila premalo, da bi Real Vigo zapustil s tremi točkami. (Foto: AP)

Mojstrovina Wassa in takojšen odgovor Balea

Nogometaši Celte so pustili gostom, da držijo žogo v svoji posesti, sami pa so svoje priložnosti iskali iz protinapadov. In enega takšnih so v 33. minuti pretvorili v zadetek. Daniel Wass se ni ujel v ofsajd zanko, ki so jo branilci Reala postavljali skoraj na sredini igrišča, stekel proti gostujočemu golu in z imenitnim lobom premagal Navasa, ki je sicer zelo nerazumljivo hitro zapustil golovo črto, čeprav je Wass sprožil z velike razdalje. A vodstvo domačinov ni trajalo dolgo. Le tri minute kasneje je namreč 'udaril' Bale, ki se očitno vrača v staro formo. Kroos je z odlično globinsko podajo zaposlil hitrega Valižana, ki je ušel slabo postavljeni domači obrambi in s strani premagal sicer slabo postavljenega Blanca, ki je slabo zaprl svoj daljši kot. Le dve minuti je bil izid poravnan, ko je Real vodil z 2:1. Znova pa je bil strelec Bale, ki je tokrat izkoristil natančno podajo Isco in s kakšnih desetih metrov z zunanjim delom stopala prefinjeno še drugič premagal Blanca. 2:1 v korist Reala je bil tudi izid prvega polčasa.

V drugem polčasu je večino časa Celta držala žogo in napadala, Real pa je poskušal do tretjega gola preko protinapadov. Vseeno je bila Celta konkretnejša in imela v 72. minuti imenitno priložnost za izenačenje, potem ko je Navas v kazenskem prostoru podrl Aspasa in glavni sodnik ni imel izbire in je brez oklevanja pokazal na belo točko. K žogi je pristopil Aspas sam, a je Navas njegovo namero prebral, strel ubranil in se odkupil za neumnost, ko je zakrivil enajstmetrovko. Kljub zapravljeni enajstmetrovki pritisk Celte ni pojenjal in v 82. minuti tudi obrodil sadove. Z glavo je namreč izenačil Maxi Gomez, potem ko je gostujoča obramba povsem pozabila nanj. Do konca srečanja se rezultat ni več spremenil in Real je s petim remijem v sezoni še povečal zaostanek za Barcelono, ki ima že 16 točk prednosti. Celta pa je v zgolj nekaj dneh na svojem stadionu remizirala z obema velikanoma španskega nogometa.

Izidi:

Barcelona - Levante 3:0 (2:0)

Messi 12., Suarez 38., Paulinho 90+3.

Celta Vigo - Real Madrid 2:2 (1:2)

Wass 33., Gomez 82.; Bale 36., 38.

Navas je v 72. minuti ubranil enajstmetrovko Aspasu