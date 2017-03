Messi iz 11-metrovke rešil Argentino, a si sloves pokvaril z grdo žaljivko za sodnika, Paulinhov šov za zmago Brazilije

Slovita argentinska kletvica 'La concha de tu madre' (p***a mat**na, op. p.) je ušla jeznemu Lionelu Messiju ob zadnjem žvižgu v Buenos Airesu. Zvezdnik Barcelone je vse skupaj usmeril proti brazilskemu sodniku tekme Sandru Ricciju. Messijeva jeza je sicer dokaj nerazumljiva, potem ko je Ricci v v prvem polčasu ob teatralnem padcu Angela di Marie hitro pokazal na belo točko. Čilenci so po zaostanku, ki so si ga nakopali za vrat že v 16. minuti tekme, v drugem polčasu imeli dve krasni priložnosti za izenačenje, a ostali brez točke v boju za svetovno prvenstvo 2018. Argentina zaseda tretje mesto, Čile pa na šestem mestu in tako zaenkrat ostaja izven mest, ki vodijo v Rusijo.

Brazilska reprezentanca je prišla do visoke zmage na gostovanju v Montevideu (4:1). Urugvaj je sicer že v deveti minuti povedel iz enajstmetrovke, ki jo je uspešno realiziral Edinson Cavani. Nato pa sta obrat kariok zrežirala Paulinho in Neymar. Paulinho je dosegel hat-trick, ki ga je z golom 'presekal' Neymar, ki je bil tudi podajalec pri prvem zadetku za izenačenje na 1:1.

Izidi:

Paragvaj - Ekvador 2:1

Urugvaj - Brazilija 1:4

Argentina - Čile 1:0

Venezuela - Peru 2:2