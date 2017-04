Messi po povratku na zelenico z dvema zadetkoma poskrbel za slavje Kataloncev nad Sevillo

(Foto: AP)

Četa Luisa Enriqueja se je v 30.krogu Primere Division na domačih tleh pomerila s Sevillo, še pred tedni kandidatko za ligaško lovoriko, ki se po zadnjem porazu in remiju bori za obstanek v prvi četverici. V novembrskem spopadu med ekipama so slavili Katalonci, ki so tudi tokrat potrebovali zmago za ohranitev prvega mesta na španski lestvici. Velik motiv pa je pred tekmo imel tudi strateg Jorge Sampaoli, čigar ime se pogosto omenja kot možna menjava za Enriqueja po koncu sezone. Po prepovedi, zaradi katere ni nastopil na tekmi proti Granadi, se je na zelenico vrnil Lionel Messi, ki se je v napadu pridružil Neymarju in Luisu Suarezu. Argentinec se je izkazal že kmalu po začetnem sodnikovem žvižgu, ko se je po strelu njegov poskus odbil od vratnice. Do lepe priložnosti v prvem polčasu je prišla tudi Sevilla, z lepim strelom se je izkazal Steven N'Zonzi, vendar pa je Marc-Andre ter Stegen njegov strel še pravočasno odbil.

Po tej priložnosti gostujočega moštva so Katalonci prevzeli pobudo na zelenici, lepo akcijo sta izvedla Andres Iniesta in Ivan Rakitič, vendar je strel z glavo slednjega le za las zgrešil levo vratnico. Nato pa se je domačim vendarle nasmehnila sreča, najprej se je z izjemnim strelom izkazal Suarez, Urugvajec pa je prispeval tudi podajo pri drugem zadetku, za tega je poskrbel Messi, ki je izkoristil zmedo pred vrati gostov. Argentinec je bil zatresel mrežo Seville tudi v 33.minuti, ko je z močnim strelom še drugič na tekmi potisnil žogo za hrbet Sergia Rica. Gostujoči vratar pa je bil zato bolj previden v drugem polčasu, ko je ubranil lepo priložost Messija, na drugi strani pa se je izkazal tudi ter Stegen, ki je z izjemno obrambo ohranil mrežo Barcelone nedotaknjeno. Z lepim strelom ga je zaposlil Pablo Sarabia. Barcelona je do konca tekme imela še nekaj lepih priložnosti za povišanje vodstva, po lepi podaji se je pred golom gostov slabo znašel Alcacer Paco, ki je zgrešil žogo.

Barcelona - Sevilla 3:0 (3:0)