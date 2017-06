Messi s hvalnicami Ronaldu: Je izjemen igralec, ki z vsakim letom postaja še boljši

Messi je popihal na dušo Ronaldu, ki je bil ključni mož Reala v izločilnih bojih Lige prvakov. (Foto: AP)

Argentinec je še enkrat več zanikal, da bi med njim in Cristianom Ronaldom obstajalo rivalstvo. "Vedno sem govoril, pa tudi on sam: to je nekaj, kar je bolj v medijih kot med nama. Oba skušava odigrati, kar se da dobro in dati vse od sebe, nič več. Tistemu, ki govori s fotelja, ne dajem veliko pomena," je v pogovoru za ESPN ob obisku Kitajske dejal Lionel Messi. Ta se ob nedavnih fantastičnih predstavah Ronalda v dresu madridskega Reala ni mogel izogniti niti vprašanju o tem, kako dober igralec je Portugalec. "Ronaldo je izjemen igralec, ki ima veliko kakovost in vsako leto postaja boljši. Zato je eden najboljših na svetu," je spoštljivo dejal Messi. Ta je še poudaril, da si želi kariero zaključiti v Barceloni, a da to ni odvisno zgolj od njega samega. "Vedno sem sanjal o tem. Želel bi si končati kariero v Barceloni, a dobro, videli bomo, kako se bo izšlo,'' je poudaril Argentinec. Ta naj bi po pisanju španskih medijev kmalu podpisal novo pogodbo z Barcelono, ki ga bo s Katalonci vezala vse do poletja 2022.

'La Pulga' sicer velja za enega najbolj talentiranih nogometašev, ki jih je svet videl na delu v zadnjem desetletju. Morda celo najbolj. A kot sam pravi, talent ni dovolj za uspeh. "Imel sem srečo, da mi je Bog dal talent, toda tisto, kar šteje, je delo. Če nimaš delovnih navad, ne moreš uresničiti ciljev, ki jih imaš. Bolj pomembno je delo kot talent," je mladim na znanje dal vedeti Messi. Argentinca, ki je na sceni že več kot desetletje, leta ne skrbijo. Kmalu (24. junija) bo praznoval 30. rojstni dan. "Je še en rojstni dan več. Vsako sezono se skušam izboljšati v primerjavi s prejšnjo in to bom skušal storiti tudi prihodnjo sezono," je pojasnil Argentinec. Ta po relativno skromni sezoni katalonskega giganta napoveduje, da se bo Barcelona prihodnje leto znova podala v boj za pomembne lovorike. "Želeli bi si osvojiti več. Želeli bi si biti v finalu Lige prvakov in osvojiti La ligo. Toda letos se ni izšlo. Ostala nam je krona kraljevega pokala. Upajmo, da bomo v prihodnji sezoni osvojili več lovorik," je še zaključil Messi.