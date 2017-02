Messijev ultimat vodstvu Barce: 'Odpustite tri igralce, v nasprotnem ne bom podaljšal pogodbe'

Lionel Messi je zabil oba gola na tekmi proti Leganesu. (Foto: AP)

Najboljši nogometaš aktualnih španskih prvakov (še) ni podaljšal pogodbe s katalonskim ponosom in prav to je zadnje čase "najbolj vroča vest" na Pirenejskem polotoku.

Barca je proti palčku Leganesu slavila po doseženi enajstmetrovki v zadnji minuti tekme. Španska Marca je pripravila zanimivo statistiko, ki kaže, da je bilo v zadnjih dveh sezonah Barceloni dosojenih daleč največ enajstmetrovk (23). In zgolj ena v škodo Kataloncev.

Ob tem, da Barcelona v zadnjih tednih nikakor ne blesti. Po porazu v Ligi prvakov proti francoski ekipi PSG (0:4) so se Katalonci zelo mučili proti novopečenemu prvoligašu Leganesu, ki so ga premagali šele po doseženi enajstmetrovki Lionela Mesija v zadnji minuti tekme na Camp Nouu (2:1). Argentinec se odločilnega gola sploh ni veselil, zavedajoč se, s kako klavrno igro so predstavili domačim navijačem, španski mediji pa so že pohiteli z različnimi razlagami in vzroki za povprečno igro aktualnih prvakov Primere Division. Kot trdi španski Don Balon, je Messi vodstvu Barce zabičal, naj odpusti nekaj igralcev, v nasprotnem ne bo podaljšal pogodbe.





Lionel Messi ni zadovoljen s trenutnim stanjem v taboru Barcelone. (Foto: AP)

"Messi je postavil ultimat. Zahteva, da odpustijo tri igralce, v nasprotnem ne bo podpisal pogodbe," trdi španski športni medij, ki dodaja, da bo šele po izpolnjeni zahtevi spet sedel za pogajalsko mizo z vodilnimi možmi kluba. "Trdimo, da je Argentinec vodilnim v klubu celo navedel imena. Gre za Francoza Jeremyja Mathieuja in Lucasa Digneja ter portugalskega vezista Andrea Gomesa," še piše Don Balon in zaključuje, da je zdaj na potezi Barcino vodstvo ...