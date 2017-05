Messiju po izgubljenem naslovu v tolažbo naziv 'Pichichija', Oblak spet pobral 'Zamoro'

Messi se po izgubljenem naslovu španskega prvaka lahko tolaži z nazivom 'Pichichija'. (Foto: AP)

Lionel Messi je v španski la Ligi v sezoni 2016/17 zabil 37 zadetkov, od tega kar 28 z nogo, šest iz enajstmetrovk, enega z glavo ter dva s prostega strela. Sledi mu klubski kolega Luis Suarez, ki je vknjižil 28 zadetkov. 'Šele' na tretjem mestu pa je prvi član šampionske ekipe Real Madrida, in sicer je govora o Cristianu Ronaldu (25 zadetkov, od tega šest iz enajstmetrovke, en iz prostega strela, šest z glavo in 12 z nogo). Izmed Atleticovih igralcev je najvišje na lestvici francoski napadalec Antoine Griezmann s 16 zadetki. Zanimivo: na sedmem mestu se nahaja drugi realovec, in sicer Alvaro Morata, ki sploh ni standarden člen Zidanove prve enajsterice. Pred njim namreč Francoz daje prednost rojaku Karimu Benzemaju.

Med vratarji ima najboljši koeficient med odigranimi tekmami in prejetimi goli Jan Oblak (0,27; 29 tekem, 21 prejetih zadetkov). Sledi vratar Barcelone Marc-Andre ter Stegen s koeficientom 0,92 (36 tekem, 33 prejetih golov), tretji pa je vratar Espanyola Diego Lopez (34 tekem, 38 prejetih zadetkov). Treba je dodati, da morajo vratarji za nagrado Zamora odigrati vsaj 28 tekem, na katerih odigrajo po vsaj 60 minut. Jan Oblak je bil na vrhu te kategorije sicer najboljši že v pretekli sezoni, tako da je nagrado tokrat osvojil še drugič zapored.