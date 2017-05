Mestna rivala združena ob tragediji v Manchestru: City in United v sklad za žrtve terorističnega napada donirala 1,2 milijona evrov

Angleška nogometna velikana Manchester United in Manchester City bosta namenila milijon funtov (1,2 milijona evrov) za sklad za žrtve terorističnega napada, v katerem je v Manchestru umrlo 22 oseb. "Rdeči in modri so se združili v pomoč mestu, ki je njun dom že več kot 120 let in je doživel hudo tragedijo," sta ekipi zapisali v skupni izjavi.