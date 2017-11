Mesto ljubezni nič kaj ljubeznivo do Neymarja: Zaradi navijačev prisiljen v selitev

Brazilski nogometni reprezentant Neymar, ki je poleti za vrtoglave vstope katalonskega velikana zamenjal za Pariz se v mestu ljubezni sooča s številnimi težavami. Potem ko je naslovnice časopisov polnil po sporu z Edinsonom Cavanijem, se je tokrat v središču pozornosti našel zaradi navijačev, ki so preskočili 1,70 m visok zid, ki obkroža njegovo domovanje.

Po poročanju Neymarjevih dosedanjih sosedov so zaradi najrazličnejših razlogov v domu Brazilca večkrat posredovali gasilci. (Foto: AP)

Po poročanju francoskega Le Parisiena se bo tako Brazilec zaradi varnostnih razlogov moral preseliti, ne daleč stran si je tako že našel novo razkošno domovanje, ki bo njemu in njegovi družini nudilo nekaj več varnosti.

Legendarni Cantona: "Resnično ne razumem, zakaj je prišel v Francijo"

Njegov prestop pa še danes sproža številne komentarje, svoj lonček pa je pristavil tudi legendarni francoski reprezentant Eric Cantona. Slednji namreč nikakor ne razume prestopa Brazilca.

"Ne vem zakaj pri petindvajsetih letih, ko igraš za Brazilijo in Barcelono, prestopiš v francosko Ligue 1, da bi igral proti Amiensu in Guingampu. To ni moj pogled na nogomet in športno strast," je priznal Francoz, ki ne verjame, da bi odgovor lahko tičal v mamljivem osvajanju lovorik Lige prvakov: "Gre zgolj za največ deset tekem. Resnično ne razumem, zakaj je prišel v Francijo."